Samsun Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Projeleriyle Elektrik Üretti - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Projeleriyle Elektrik Üretti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Projeleriyle Elektrik Üretti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji projeleriyle Haziran ayında toplam 11 milyon 838 bin kilovatsaat elektrik üretti. Güneş enerji santrali ve çöpten enerji üretimiyle katkı sağlandı.

18.07.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
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Samsun Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği yenilenebilir enerji projeleriyle Haziran ayında toplam 11 milyon 838 bin kilovatsaat elektrik üretti.

Enerji birim fiyatlarındaki maliyetleri azaltmak adına Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi'nde kamu eliyle orta gerilim seviyesinde sisteme bağlanmış Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali (GES) projesine imza atan Büyükşehir Belediyesi, Yabancılar Çarşısı'nın çatısına da GES kurdu. 2 GES ile Haziran ayında 7 milyon 638 bin kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Çöpten elektrik üretimi

Büyükşehir Belediyesi, katı atık düzenli depolama tesisleri ile de bir taraftan atık yönetimini düzenli bir şekilde sağlıyor bir taraftan da çöpten enerji üretiyor. Günlük 850 ton evsel atık ile 7 ton tıbbi atık bertaraf etme kapasitesine sahip Çarşamba ve Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde ise Haziran ayında 4 milyon 200 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Aylık toplam üretim 12 milyona yaklaştı

Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu yenilenebilir enerji yatırımları ile Haziran ayında toplamda 11 milyon 838 bin kWh elektrik enerjisi üretti. Aynı zamanda yapılan yatırımlarla Haziran'da 5 bin 660 ton karbondioksit gazı salınımı da engellendi.

"Bu dünya bize emanet"

Yenilenebilir enerjiyi ve tasarrufu merkeze alarak, sıfır atık hedefi doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İklim değişikliğinin ve beraberinde getirdiği problemlerin her geçen gün arttığı günümüzde, çevre dostu ve yenilenebilir enerjiyi önceleyen yatırımları çok değerli buluyorum. Giderek dünyamızda yenilenebilir enerji kaynakları daha da önemli hale geliyor. Sürdürülebilir çevre için atılan her adım, geleceğimiz için kritik bir öneme sahip. Biz yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem veriyor her projede doğanın korunması hassasiyeti taşıyoruz. Bu dünyanın bize emanet olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Gelecek nesillerimize tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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