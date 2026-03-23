ABD\'de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iniş yapan bir yolcu uçağı pistte bulunan itfaiye aracıyla çarpıştı.

Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre, Montreal'den gelen CRJ-900 tipi bölgesel yolcu uçağı, iniş sırasında pistte bulunan bir araca hızla çarptı.

HAVAALANI KAPATILDI, UÇUŞLAR DURDURULDU

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayın ardından havalimanındaki tüm uçuşları geçici olarak durdurdu. Yapılan açıklamada, uçuşların yasaklandığı, durumun acil olarak değerlendirildiği ve sürenin uzatılabileceği ifade edildi.

LaGuardia Havalimanı'nın internet sitesinde ise gelen uçakların farklı havalimanlarına yönlendirildiği veya kalkış noktalarına geri gönderildiği bilgisi yer aldı. FAA ayrıca pilotlara gönderdiği ayrı bir bildirimde, havalimanının 18:00 GMT'ye kadar kapalı kalabileceğini duyurdu.

HASAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çarpışmanın ardından uçağın burnunda büyük hasar oluştuğu görüldü. Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade ediliyor.

EKİPLER OLAY YERİNDE

New York İtfaiyesi, pistte bir uçak ile aracın karıştığı olaya müdahale ettiklerini açıklarken, olayın detaylarına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı. Air Canada ve FAA ise konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.