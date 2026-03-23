ABD'de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

23.03.2026 08:06
ABD'nin New York eyaletindeki LaGuardia Havalimanı'nda yolcu uçağı, pistteki itfaiye aracıyla çarpıştı. Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirilirken, havalimanı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iniş yapan bir yolcu uçağı pistte bulunan itfaiye aracıyla çarpıştı.

Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre, Montreal'den gelen CRJ-900 tipi bölgesel yolcu uçağı, iniş sırasında pistte bulunan bir araca hızla çarptı.

HAVAALANI KAPATILDI, UÇUŞLAR DURDURULDU

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayın ardından havalimanındaki tüm uçuşları geçici olarak durdurdu. Yapılan açıklamada, uçuşların yasaklandığı, durumun acil olarak değerlendirildiği ve sürenin uzatılabileceği ifade edildi.

LaGuardia Havalimanı'nın internet sitesinde ise gelen uçakların farklı havalimanlarına yönlendirildiği veya kalkış noktalarına geri gönderildiği bilgisi yer aldı. FAA ayrıca pilotlara gönderdiği ayrı bir bildirimde, havalimanının 18:00 GMT'ye kadar kapalı kalabileceğini duyurdu.

HASAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çarpışmanın ardından uçağın burnunda büyük hasar oluştuğu görüldü. Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade ediliyor.

EKİPLER OLAY YERİNDE

New York İtfaiyesi, pistte bir uçak ile aracın karıştığı olaya müdahale ettiklerini açıklarken, olayın detaylarına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı. Air Canada ve FAA ise konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

New York, İtfaiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    Rabbim musibetletini üzerlerinden eksik etmesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
İran İsrail’de 5 şehri füze ve İHA’larla vurdu 200’den fazla ölü ve yaralı var İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var
Trump’tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran’ın yanıtı hayli sert oldu Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran'ın yanıtı hayli sert oldu
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
İran’ın vurduğu şehirde Ben-Gvir’e sert tepki: Sen bir Nazisin İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin
ABD, Nijerya’ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı ABD, Nijerya'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı

07:40
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
07:21
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
06:53
Savaşta 24. gün İran’dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
05:21
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
03:12
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek
22:12
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
20:17
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
