Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz - Son Dakika
23.03.2026 07:21
ABD-İsrail-İran savaşıyla enerji hatları ve küresel tedarik zinciri sarsılırken Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, mevcut krizin petrol ve doğal gazın ötesine geçerek küresel ekonomiyi derinden tehdit ettiğini ve hiçbir ülkenin bu etkilerden kaçamayacağını vurguladı.

ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 24. gününe girerken, bölgedeki askeri gerilim enerji piyasalarına da sert şekilde yansıyor. Karşılıklı saldırılar ve enerji hatlarına yönelik tehditler küresel tedarik zincirini sarsarken, uluslararası kurumlardan peş peşe uyarılar geliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, savaşın küresel ekonomi üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde konuşan Birol, mevcut krizin geçmişteki büyük enerji krizleriyle kıyaslanabilecek düzeyde olduğunu vurguladı.

"KRİZ, BİRDEN FAZLA ENERJİ ŞOKUNUN BİRLEŞİMİ"

Birol, yaşanan gelişmeleri 1970'lerdeki petrol krizleri ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından ortaya çıkan enerji sorunlarıyla karşılaştırdı. Mevcut tablonun çok daha geniş ve karmaşık olduğuna dikkat çekti.

Sadece petrol ve doğal gazın değil, petrokimya, gübre, kükürt ve helyum gibi kritik alanların da bu süreçten etkilendiğini belirten Birol, küresel ticarette ciddi aksamalar yaşandığını söyledi. Birol, "Bu kriz, iki petrol krizi ile bir doğal gaz krizinin birleşmiş hali" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ÜLKE ETKİLERDEN KAÇAMAZ"

Enerji arzındaki kesintilerin küresel ekonomi üzerinde derin etkiler yaratacağını vurgulayan Birol, mevcut durumun tüm ülkeleri kapsayan bir risk barındırdığını dile getirdi. Krizin bu şekilde devam etmesi halinde hiçbir ülkenin etkilerden kaçamayacağını belirtti. Uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken Birol, sorunun çözümü için küresel çapta ortak adımlar atılması gerektiğini söyledi.

