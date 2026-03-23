Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum

23.03.2026 07:40
Kadıköy bit pazarında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi kapısının önünden paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Yasemin Minguzzi "Oğlumun katilleri serbest ve sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Küçücük yeğenlerim okullarına kadar takip ediliyor. Bu polis arabası yaklaşık bir yıldır kapımın önünde. Dün akşam da katiller TikTok'ta canlı yayına girmişler. Lütfen sesimizi duyun. Artık dayanılmaz bir hal aldı" dedi.

24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi evinin önünden çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Sosyal medyada paylaştığı videoda konuşan acılı anne, oğlunun katillerinin TikTok üzerinden canlı yayın açtığını ifade ederek, "Sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Küçücük yeğenlerim okullarına kadar takip ediliyor" dedi. Evlerinin önünde yaklaşık bir yıldır polis aracı bulunduğunu belirten anne, yaşadığı korkuyu dile getirdi.

"LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN"

Anne, oğlunun katillerinin serbest olduğunu ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu. Paylaşımında, yaşananlara karşılık alamadığını ifade eden anne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan seslendi.

"Lütfen sesimizi duyun. Yalvarıyorum, artık bir cevap verin" sözleriyle yardım isteyen anne, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki salı pazarına giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada karşılaştığı 15 yaşındaki B.B. ve yine 15 yaşındaki U.B. tarafından öldürülmüştü.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporunda, vücudunda üç kesici alet yaralanması ve göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu belirtildi. İddianamede U.B.'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B.'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı ifade edilmişti.

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
İran İsrail’de 5 şehri füze ve İHA’larla vurdu 200’den fazla ölü ve yaralı var İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var
Trump’tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran’ın yanıtı hayli sert oldu Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran'ın yanıtı hayli sert oldu
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
İran’ın vurduğu şehirde Ben-Gvir’e sert tepki: Sen bir Nazisin İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

08:06
ABD’de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:21
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
06:53
Savaşta 24. gün İran’dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
05:21
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
03:12
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek
22:12
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 08:26:45.
