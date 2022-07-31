SASKİ'den Bafra'ya 110 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
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SASKİ'den Bafra'ya 110 milyon TL'lik yatırım

31.07.2022 13:10
SASKİ'den Bafra'ya 110 milyon TL'lik yatırım

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), sağanak yağışlarda Bafra'da yaşanan su baskını sorununu 110 milyon TL'ye mal olan 153 kilometrelik altyapı hattıyla çözüme kavuşturdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), sağanak yağışlarda Bafra'da yaşanan su baskını sorununu 110 milyon TL'ye mal olan 153 kilometrelik altyapı hattıyla çözüme kavuşturdu.

Bafra'da 21 mahalleden 10'unda yaşayan vatandaşları baskın korkusundan kurtarmak için altyapı çalışmalarına başlayan Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu ve kanalizasyonla birlikte 110 milyon TL maliyetle toplam 153 kilometre uzunluğunda altyapı hattı döşüyor. Çalışmaları yakından takip eden muhtarlar ise her yağmurda korkulu rüya haline gelen su baskınlarının artık bitecek olmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

SBB 17 ilçede kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahallelerin içme suyu sorunlarının önemli kısmını çözerek vatandaşlara temiz ve kesintisiz içme suyu temin eden SASKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını da yeniliyor. Bafra ilçesinde yağışlı havalarda halkın korkulu rüyası haline gelen su baskınlarının bir daha yaşanmaması için alt yapı yatırımını ihale eden büyükşehir belediyesi, çeşitli çaplarda 14 kilometre yağmur suyu hattı ile birlikte 6.5 km kanalizasyon hattı ve 132,5 km içme suyu hattı döşeyecek. Toplamda 153 kilometre uzunluğunda alt yapı hattı çalışması gerçekleştirecek. SASKİ bu projeler için ilçeye 110 milyon TL harcayacak ve yatırım, Haziran 2024'te tamamlanacak.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Ömer Kaplan, "Yağmur suyu hattının yetersiz olması, Bafra'da kanayan bir yaraydı. Sağanak yağış olduğunda trafik felç oluyor, evlerin, okulların içine su giriyordu. İnsanlar da endişeyle bekliyordu. Böyle güzel bir yatırımdan dolayı Büyükşehir ve Bafra belediye başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah korkulu rüyamız bitecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, su baskını, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SASKİ'den Bafra'ya 110 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

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SON DAKİKA: SASKİ'den Bafra'ya 110 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
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