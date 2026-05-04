Samsun Büyükşehir, Fuar ve Kongre Merkezi\'ni devraldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde bulunan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin işletmesini devralarak kentte kongre ve fuar turizmine yönelik önemli bir adım attı. Belediye, merkezi uluslararası standartlara uygun hale getirmek için kapsamlı bir modernizasyon süreci başlattı.

Turizmin farklı alanlarında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, bu hamleyle Samsun'un kongre ve fuar kapasitesini artırmayı hedefliyor. Tesisin mevcut durumunun iyileştirilmesi için fizibilite ve tadilat çalışmaları başlatılırken, sürecin uzman ekipler tarafından titizlikle yürütüleceği belirtildi. Yapılacak teknolojik ve yapısal yatırımlarla birlikte merkezde düzenlenecek organizasyonların daha etkin ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilebilmesi planlanıyor. Toplam 10 bin 200 metrekarelik alana sahip olan merkez, iki ana bölümden oluşuyor. Bünyesinde üç konferans salonu ve 2 bin 750 metrekarelik geniş bir fuaye alanı bulunan tesis, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip.

"Samsun'umuz fuar ve kongre turizmi potansiyelini artık çok daha iyi yansıtacak"

Samsun'un kongre ve fuar turizminde önemli beklentileri olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimiz turizmin her alanında isminden söz ettirsin, hak ettiği payı alsın istiyor; bu hedefle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla da Tekkeköy ilçemizdeki Fuar ve Kongre Merkezi'nin işletmesini devraldık. Belirli revizyonların ardından haziran ayında hizmete açacağımız bu merkez, artık sadece bölgesel değil, uluslararası fuar ve kongrelere de ev sahipliği yapacak. Samsun'umuz fuar ve kongre turizmi potansiyelini artık çok daha iyi yansıtacak" dedi. - SAMSUN