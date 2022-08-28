Canik Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika
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Canik Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

28.08.2022 17:00
Canik Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Samsun Canik Belediyesi vatandaşlara kesintisiz hizmet vermek için filosuna 12 yeni araç ekledi.

Samsun Canik Belediyesi vatandaşlara kesintisiz hizmet vermek için filosuna 12 yeni araç ekledi.

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki araç filosuna 1 adet ekskavatör, 1 adet greyder, 1 adet traktör kepçe, 1 adet asfalt silindiri, 1 adet kasalı kamyon, 2 adet damperli kamyon, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet tek kabinli pikap, 1 adet çöp kamyonu ve 1 adet çöp taksi olmak üzere toplam 12 yeni araç dahil ederek vatandaşların hizmetine sundu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemize hizmet noktasında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Belediyemize kazandırdığımız yeni araçlarla araç filomuzu daha da güçlü hale getirdik. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunduğumuz yeni araçlarla daha fazla noktada güçlenen ve genişleyen araç filomuz ile vatandaşlarımıza kesintisiz bir hizmet sunacağız. İlçemize hizmet noktasında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Filomuza kattığımız yeni araçlarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tüm ekiplerle sahada çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Sandıkçı, "Vatandaşlarımıza ilçemizde en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde sunmak adına tüm ekiplerimizle canla başla mesai gözetmeksizin çalışıyoruz. İnsan ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarında yanındayız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Canik Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

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