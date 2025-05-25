Samsun Canik\'te Kurbanlık Hayvan Pazarı Açıldı

Samsun'un Canik ilçesinde kurulan hayvan pazarında kurbanlıklar görücüye çıktı.

Donatıları ve veteriner hizmetleriyle Karadeniz Bölgesi'nde örnek gösterilen Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları başladı. Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, bu yıl da alıcıların ve satıcıların gözde durak noktası oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle ziyaret edilen Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, küpesiz ve pasaportsuz kurbanlık hayvanların kabul edilmemesi, veteriner gözetimde satışların gerçekleştirilmesi ve alınan geniş güvenlik önlemleriyle ön plana çıkıyor. Kurban Bayramı süresince her yıl binlerce alıcının ve satıcının bir araya geldiği Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda 2025 yılı Kurban Bayramı'na yönelik gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hemşehrilerimizin sorunsuz bir Kurban Bayramı süreci geçirmeleri adına ilçemizde gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Veteriner gözetiminde satış

Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda aldıkları geniş güvenlik önlemleriyle birlikte denetim ve kontrolleri aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kurban Bayramı sürecinde bu yıl da binlerce hemşehrimizi ve üreticimizi ağırlayacağımız Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarımızda hazırlıklarımızı tamamladık. Sıkı güvenlik tedbirleri aldığımız Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarımızda kurbanlık hayvan satışları, veteriner hekimlerimiz gözetimde gerçekleştiriyor. Denetim ve kontrollerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli bir Kurban Bayramı süreci geçirmeleri için sahada çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Karadeniz'de örnek

Samsun'dan ve Türkiye'nin birçok ilinden binlerce alıcının ve satıcının bir araya geldiği Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde yer alıyor. Modern yapısı, vatandaşlar ve üreticiler için sunduğu imkanlarla dikkatleri çeken Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda ayrıca kafeterya, mescit, tuvalet ve banyo alanları da bulunuyor. - SAMSUN