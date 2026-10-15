Samsun Çarşamba'da daire amirleri Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz'a hayırlı olsun dedi - Son Dakika
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Samsun Çarşamba'da daire amirleri Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz'a hayırlı olsun dedi

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Samsun Çarşamba\'da daire amirleri Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz\'a hayırlı olsun dedi
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Samsun Çarşamba'da kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, Çarşamba Ticaret Borsası Başkanlığına seçilen Selim Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ilçenin gelişimi ve kamu kurumlarıyla Borsa arasındaki iş birliği konuları görüşüldü.

Samsun Çarşamba'da görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Selim Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, ilçenin gelişimi ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Çarşamba ilçesinde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, 1 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Selim Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal gelişimi, kamu kurumları ile Ticaret Borsası arasındaki iş birliğinin önemi ve ilçenin kalkınmasına yönelik ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İlçe daire amirleri, 1 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından göreve gelen Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görev dönemlerinde başarılar diledi.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı ilçe daire amirlerine teşekkür ederek kamu kurumları ile Ticaret Borsası arasındaki iletişim ve iş birliğinin Çarşamba'nın gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Karşılıklı iyi dileklerin sunulduğu ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Çarşamba Ticaret Borsası'nda gerçekleşen ziyarete; İlçe Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Nüfus Müdürü Yusuf Çakır, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Zekai Varol, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mehtap Altun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi, Çarşamba Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doğan İliş, Engelsiz Yaşam Merkezi Müdür Vekili Ramazan Karaca, Orman İşletme Şef Vekili Yavuz Dursun, Milli Emlak Şefi Kemal Dursun ve Kadastro Şefliği'nden Sedat Öztürk katıldı.

Ziyarette, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz'a; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdülkerim Pala ve Musa Taşan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Meclis Başkan Yardımcısı Samet Öztekin, Meclis Katip Üyesi Müslümcan Aydın ve Meclis Üyesi Mustafa Toraman ve Genel Sekreter Sercan Yaşar eşlik etti.

Kaynak: İHA
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