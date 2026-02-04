SBB'den Çarşamba'ya Çözüm Merkezi ve 153 Restoran - Son Dakika
Ekonomi

SBB'den Çarşamba'ya Çözüm Merkezi ve 153 Restoran

SBB\'den Çarşamba\'ya Çözüm Merkezi ve 153 Restoran
04.02.2026 12:29  Güncelleme: 12:31
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesine Alo 153 Çözüm Merkezi ve 153 Restoran açma çalışmalarına başladı. Proje, sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı hizmet sunmayı hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) tarafından Çarşamba ilçesine Alo 153 Çözüm Merkezi ile 153 Restoran kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesinde insan odaklı iki önemli yatırımı hayata geçiriyor. Proje kapsamında Çarşamba ilçesi Batı Yaka'da inşasına başlanacak binanın bir bölümü Alo 153 Çözüm Merkezi bir bölümü ise 153 Restoran olarak hizmet verecek. İnşa çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanarak projenin hizmete açılması planlanıyor.

İnsan odaklı projeler, katılımcı yönetim

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Sosyal belediyeciliğe ve insan odaklı çalışmalara büyük önem veren bir anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lezzetli ve uygun fiyat avantajı ile dikkat çeken 153 Restoranlarımız da bu anlayışımızın en güzel örneklerinden. İlkini İlkadım'da hizmete açtık. İki tane Atakum ilçemize, bir tane de Bafra ilçemize kazandırdık. Her birinden ayrı ayrı olumlu geri dönüşler alınca bu hizmeti genişletme arzumuz daha da arttı ve şimdi Çarşamba ilçemize de 153 Restoran kazandırıyoruz. Binanın bir bölümü 153 Restoran olarak bir bölümü de Alo 153 Çözüm Merkezi olarak hizmet verecek. İletişim ve katılımcı yönetim anlayışı da bizim en fazla önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Hemşehrilerimizle iletişimimizdeki güçlü unsurlardan biri olan Alo 153 Çözüm Merkezi'mizin hizmet noktalarını da artırıyoruz. Her iki proje de şehrimize, Çarşamba'mıza ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

