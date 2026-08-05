Samsun\'da 144 Milyar TL\'lik 417 Proje

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehrin toplam 144 milyar 626 milyon 117 bin Türk Lirası bedelli 417 projeyle her alanda büyük bir atılım yaşadığını söyledi.

Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Vekili ve İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Vali Yardımcısı Vekili ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, Vali Yardımcısı Vekili ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve kamu kurumlarının müdürlerinin katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'nda İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizdeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Vali Tavlı, "Hatırlanacağı üzere, daha önceki buluşmalarımızda Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda Samsun Yüzyılı yapmak üzere hep birlikte çalışacağımıza dair birbirimize söz vermiştik. Bu vesileyle 2023 yılından bugüne Türkiye Yüzyılı'nda, Samsun Yüzyılı için emek sarf eden muhtarlarımıza şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Çünkü bu süreçte sizlerin vermiş olduğunuz pozitif enerji ve dayanışmayla hep beraber güzel çalışmalara imza atıldı. Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun Üretim Merkezi Samsun'umuz, özellikle son yıllarda eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, sanayiden ticarete, turizmden tarıma, güvenlikten ulaşıma, Gençlik Spordan Kültürel yatırımlara kadar birçok alanda aldığı yatırımlarla bölgemizin cazibe merkezi ve parlayan yıldızı olmaya devam etmektedir" dedi.

"417 projeyle 144 milyar TL'lik yatırım"

Şehrin yatırımları hakkında bilgi veren Vali Tavlı, "Mert Irmağı Islahından, Terme Çayı Islahına, Samsun Şehir Hastanesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasından Atakum Devlet Hastanesi'ne, Samsun Batı Çevre Yolundan Havza Vezirköprü Yoluna, Salıpazarı Barajından Ondokuz Mayıs Barajı Sulamasına, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın yatırımlarından Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgelerimizde ülkemizin önde gelen firmaları tarafından yapılan dev yatırımlara, Samsun Müzesi'nden Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi'ne, Adalet Kampüsü'nden İlçe Emniyet ve Jandarma hizmet binalarımıza, hükümet konaklarımızdan öğrenci yurtlarımıza, tüm ilçelerimizdeki eğitim kurumlarımızdan devlet hastanelerimize ve ulaşım yatırımlarımıza, içme ve sulama suyu projelerinden atıksu projelerine kadar toplam 144 milyar 626 milyon 117 bin Türk Lirası bedelli 417 projeyle şehrimiz her alanda büyük bir atılım yaşamaktadır" diye konuştu.

"475 kameradan oluşan EDS faaliyet başladı"

Kentin güvenliği için atılan adımlardan da bahseden Tavlı, "Vatandaşımızın huzuru ve güvenliği olmadan diğer yatırımlar da olmaz tarım da olmaz, sanayi de olmaz turizm de olmaz. Bu kapsamda Samsun'da kolluk birimlerimizin 754 aracının yenilenmiş, 20 milyon dolarlık Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi Projesi (KETUM) devreye girmiş, 475 kameradan oluşan Elektronik Denetleme Sistemi faaliyete başlamıştır. Özellikle genç, yetenekli ve kalifiye işgücü kapasitesiyle bölgemizin ve ülkemizin en önemli yatırım ve üretim merkezi olarak dikkat çeken Samsun'umuz 7'si faal olan, 4'ü de kuruluş, faaliyet ve altyapı işlemleri devam eden toplam 11 Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesiyle bu konumunu daha da güçlendirmektedir. Samsun'umuzda, Türkiye Yüzyılı'yla birlikte 2023 yılında 11 bin 520 dekar olan toplam Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi alanımız, 2025 yılı itibarıyla 23 bin 860 dekara çıkmıştır. Yine, 2023 yılında Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgelerinde fabrikalardaki yaklaşık 10 bin olan istihdam 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 18 bine çıkmıştır. Yine bu artışlarla ilişkili olarak 2023'te 4 bin 500 olan meslek okullarımıza 1. sınıfta kayıt yaptıran öğrenci sayısı 2026 yılı itibarıyla 9 bine ulaşmıştır. Şehrimizin sanayi alanındaki en büyük gücü ve ekonomik kalkınmamızın öncüleri olan organize sanayi ve teknoloji bölgelerimizi iş dünyamızın yatırımları için daha cazip hale getirmek, yeni organize sanayi ve teknoloji bölgeleri kurmak için yürütülen çalışmalarımız devam etmektedir. Ülkemizin en köklü savunma sanayisi kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi'nin yaklaşık 4 bin dönüm alanda kurmakta olduğu Samsun Üretim Kampüsü yatırımı ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten dünya markası BAYKAR'ın ilimizde kurulacağı ilan edilen endüstri bölgesindeki savunma ve teknoloji yatırımı da şehrimizi savunma ve yüksek teknoloji üretiminde merkeze yerleştirecektir. Samsun'umuzun bu büyük yatırımlarla savunma sanayimizin gücüne güç katacağına ve Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine can-ı gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan toplantıda, Türkiye Yüzyılı ve Samsun Yüzyılı'nda İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde son dönemde hayata geçirilen önemli yatırımlar ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.