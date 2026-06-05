Altının kalbi Samsun\'da attı

Ulusal ve uluslararası 55 firmanın katıldığı "2. Samsun Kuyumculuk Fuarı", Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İkinci kez düzenlenen Samsun Exclusive Jewellery Show Kuyumculuk Fuarı, Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) tarafından devralınan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde, protokolün katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. Fuarın açılışında konuşan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, fuarın Samsun ve bölge açısından önemli bir vizyon taşıdığını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Vali Tavlı: "Fuar ve Kongre Merkezi Samsun'un marka değerini artıracak"

Fuarların Samsun'un marka değerini daha da yukarılara taşıdığını ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin SBB tarafından işletilecek olması çok önemli. Karadeniz'in ve Kuzey'in ticaret ile ekonomisinin kalbi olan Samsun'da bu organizasyona ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Samsun; teknolojide, tarımda, ticarette, ulaşımda, turizmde, eğitimde ve sağlıkta çok güçlü alt ve üstyapıya sahip bir şehir. Katılımcı ve ziyaretçi sayısı bakımından her yıl daha fazla misafirimizi ağırladığımız fuarlarda, altyapı ve üstyapılarımızın önemi somut şekilde ortaya çıkmaktadır. Sadece ülkemizden değil, dünyanın farklı noktalarından da sektörün profesyonelleri Samsun'da bir araya geldi. Fuarlarımız aynı zamanda Samsun'un geçmişte olduğu gibi yeniden ülkemizin önde gelen fuar kentlerinden biri olma hedefi doğrultusunda önemli bir vizyon ortaya koyacaktır. Samsun'un marka değerini artıracak olan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte bu hedefe daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Başkan Doğan: "Fuar merkezini daha canlı hale getirmek için çalışacağız"

Devraldıkları Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ni yılın 365 günü yaşayan bir merkez haline getirmek için çalıştıklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Burası, Fuar ve Kongre Merkezi Şirketimize ait. 10 yıllık kiralama sürecinin ardından artık burayı biz işleteceğiz. İnşallah Samsun'a önemli katkılar sağlamaya devam eder. Arkadaşlarımız eksiklikleri çok kısa sürede tamamladı. Samsun'a yakışır şekilde bu fuar ve kongre merkezini daha da canlı hale getirecek çalışmalar içerisinde olacağız. Burayı yılın 365 günü yaşayan bir yer haline getirme arzusundayız. Bugün açılışı yapılan fuarın da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından fuarın kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra fuarda yer alan firmaları gezerek ürünler ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Programa ayrıca Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile sektör temsilcileri ve firma yöneticileri katıldı.

Fuar, 8 Haziran'a kadar açık olacak. - SAMSUN