Samsun'da 2024'ün 4. Çeyreğinde Yapı İzin İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da 2024'ün 4. Çeyreğinde Yapı İzin İstatistikleri Açıklandı

Samsun\'da 2024\'ün 4. Çeyreğinde Yapı İzin İstatistikleri Açıklandı

Samsun'da 2024 yılının 4. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 5 bin 739, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 3 bin 726 olarak belirlendi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre daire sayısında %17,4'lük bir azalma görüldü.

21.02.2025 11:33  Güncelleme: 11:38
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2024'ün 4'ncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 5 bin 739, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 3 bin 726 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı 4'ncü çeyreğinde belediyelerce yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüz ölçümü de yüzde 16,5 azaldı. Belediyelerce 2024 yılı 4'ncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 52,4 milyon metrekare iken; bunun 28,4 milyon metrekaresi konut, 12,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 11,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

İllere göre yapı izin istatistikleri çerçevesinde 2024 yılının 4'ncü çeyreğinde Samsun'da 620 bina, 5 bin 739 daireye belediyelerce yapı ruhsatı verildi. Bu yapıların toplam yüzölçümü 867 bin 945 metrekare olarak belirtildi. Konut kullanım alanı 476 bin 863 metrekare olarak açıklanırken, konut dışı kullanım alanı 191 bin 436 metrekare ve ortak kullanım alanı da 199 bin 645 metrekare olarak ifade edildi.

Öte yandan bu süreçte yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 464, daire sayısı da 3 bin 726 oldu. İzin verilen alanların toplam yüzölçümü 554 bin 730 m2 oldu. Ayrıca bu alanların 345 bin 87 metrekaresi konut kullanım alanı, 86 bin 722 metrekaresi konut dışı kullanım alanı ve 122 bin 922 metrekaresi de ortak kullanım alanı olarak açıklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da 2024'ün 4. Çeyreğinde Yapı İzin İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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