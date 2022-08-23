Yabancılar Çarşısı'nın çatı sorunu çözülüyor - Son Dakika
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Yabancılar Çarşısı'nın çatı sorunu çözülüyor

23.08.2022 16:04
Yabancılar Çarşısı'nın çatı sorunu çözülüyor

Samsun'da 3 bin esnafın bulunduğu Yabancılar Çarşısı'nın çatı sorunu çözülüyor.

Samsun'da 3 bin esnafın bulunduğu Yabancılar Çarşısı'nın çatı sorunu çözülüyor.

Yabancılar Çarşısı'nın çatısı sandviç panel levha ile kaplanıyor. Yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan olumsuz etkilenen çarşının bu problemi ortadan kaldırılıyor. 9 bloklu çarşının 2 bloğu tamamlanırken, tüm çatının kışa kadar tamamlanması hedefleniyor.

"Yeni çatımız uluslararası standartlara uygun olarak yapılıyor"

Isı yalıtımlı yeni çatı sayesinde yazın serin, kışın ise sıcak bir ortama kavuşacaklarını ifade eden Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir tarafından çarşımızın çatısı yenileniyor. Yeni çatımız uluslararası standartlara uygun olarak yapılıyor. Yeni çatı yazın serin, kışın ise sıcaklık sağlayacak. Ayrıca çatının üstüne yerleştirilecek güneş panelleriyle de elektrik üretilecek. Çatımızın bir kısmının yapımı tamamlandı. Yeni çatının olduğu yerlerde de serinlik hissediliyor. Ayrıca otomatik havalandırma kapaklarımız olacak. Çarşımız böylece insanların gezebileceği nezih bir ortam haline gelecek" dedi.

"Yeni çatı çarşıyı kışın sıcak yazın da serin tutacak"

Yeni çatının işlere de olumlu yansıyacağını belirten çarşı esnafı Olcay İnanç ise, "Soğutma ve ısındırma sorunu sadece esnafın değil, çarşıyı ziyaret eden herkesin sıkıntısıydı. Yeni çatı çarşıyı kışın sıcak yazın da serin tutacak. Proje tamamlanınca çarşıya gelen misafirler rahat alışveriş yapacaklar. Projeyi hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne çarşı esnafı olarak teşekkür ederiz" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancılar Çarşısı'nın çatı sorunu çözülüyor - Son Dakika

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