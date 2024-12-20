Samsun'da Araç Sayısı 492 Bin 832'ye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Araç Sayısı 492 Bin 832'ye Ulaştı

Samsun\'da Araç Sayısı 492 Bin 832\'ye Ulaştı

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonunda 492 bin 832'ye yükseldi.

20.12.2024 12:04
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Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 492 bin 832 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Verilere göre ülkede Kasım ayında 188 bin 966 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 31 milyon 67 bin 698 oldu.

Samsun'daki taşıt sayısı bir önceki aya göre 3 bin 316 adet artarak 492 bin 832'ye yükseldi. 492 bin 832 taşıtın 237 bin 19'unu otomobil, 12 bin 432'sini minibüs, bin 647'sini otobüs, 85 bin 366'sını kamyonet, 11 bin 836'sını kamyon, 80 bin 99'unu motosiklet, bin 33'ünü özel amaçlı araç, 63 bin 400'ünü ise traktör oluşturdu.

Kentte Kasım ayında 14 bin 554 taşıtın da devri yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Araç Sayısı 492 Bin 832'ye Ulaştı - Son Dakika

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