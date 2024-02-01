Samsun\'da AtaTohum Merkezi\'nde çocuklara tarım eğitimi veriliyor

Ekonomi

Samsun'da 457 türde tohumun saklandığı Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi'nde hem çocuklara uygulamalı tarım eğitimi veriliyor hem de ata tohum yetiştirmek isteyen üreticilerle tohumlar paylaşılıyor.

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin öncülüğünde, geleneksel tarımda binlerce yıldır kullanılan atalık tohumların kayıt altına alınarak geleceğe taşınabilmesi için Karadeniz Bölgesi'nde ilk olarak kurulan AtaTohum Merkezi, "Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır" sloganıyla hizmet vermeye devam ediyor.

AtaTohum Merkezi, faaliyete geçtiği 2020 yılında 232 çeşit ata tohumu envanterinde bulundururken bu sayı 2024 yılında 457'ye ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından tohum bağışı kabul eden AtaTohum Merkezi'nde, bağışlanan tohumları bağışta bulunan kişinin adıyla birlikte envantere kaydediliyor. Özel saklama haznelerinde muhafaza edilen tohumlar merkezin güvenlikli odasında tutuluyor. Her bir tohum, sayısının artırılması için yaz kış süren yıllık üretim planına dahil edilerek merkezin parsellerinde ekilerek tohum sayısı artırılıyor. Elde edilen tohumlar, çiftçiler ve yerel tohum grupları ile paylaşılıyor.

Merkezde görevli ziraat mühendisleri, Köy Enstitüsü modelini örnek aldıkları "Uygulamalı Tarım Eğitimi" programıyla, okullarda veya merkezin yetiştirme parsellerinde öğrencilerle bir araya geliyor ve minik eller toprakla buluşuyor. Çocuklara eğlenceli bir şekilde bilgiler verilen eğitimlerde, "Tohum ve bitki nedir? Nasıl oluşur? Nasıl ekilir?" sorularının cevapları başta olmak üzere, toprakta yetişen mahsullerin günlük hayattaki önemi ve basit tarım aletleri gibi konular işleniyor. - SAMSUN