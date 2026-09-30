Samsun'da ayakkabı tamircileri okul ve yağışın etkisiyle 1,5-2 ay yoğun çalışacak - Son Dakika
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Samsun'da ayakkabı tamircileri okul ve yağışın etkisiyle 1,5-2 ay yoğun çalışacak

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Samsun\'da ayakkabı tamircileri okul ve yağışın etkisiyle 1,5-2 ay yoğun çalışacak
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Samsun'da okulların açılması ve yağışlı havalar ayakkabı tamircilerinin işlerini hareketlendirdi. Çanta, ayakkabı ve valiz tamirlerinde yoğunluk yaşayan esnaf, yazın yaklaşık 3 aylık durgunluğun ardından işlerin 1,5-2 ay daha yoğun sürmesini bekliyor.

Okulların açılması ve yağışlı havaların etkisini artırması, ayakkabı tamircilerinin işlerini hareketlendirdi. Çanta, ayakkabı ve valiz tamirleriyle yoğunluk yaşayan esnaf, yaz aylarındaki yaklaşık 3 aylık durgunluğun ardından işlerin 1,5-2 ay daha yoğun devam etmesini bekliyor.

Yağışların artmasıyla özellikle deri ayakkabı ve botlarda yaşanan su alma sorunları, vatandaşları tamircilerin yolunu tutmaya yöneltti. Üniversite öğrencilerinin şehirler arası ulaşım sırasında zarar gören valizleri ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin çantaları da tamir için esnafa getiriliyor. Artan talepten memnun olan ayakkabı tamircileri, her yıl olduğu gibi bu sezon da yoğunluğun bir süre daha devam edeceğini belirtti.

"Yoğunluk en az 1,5 ay daha sürer"

Ayakkabı tamircisi Turgut Dursun, okul ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte tamir taleplerinde artış yaşandığını söyledi. Yağmurların da erken başlamasının işleri daha da artırdığını belirten Dursun, "Yaz sezonunun bitmesiyle beraber okulların ve üniversitelerin açılmasıyla okul çantaları ve valizlerde bir yoğunluk oluşuyor. Yağmurların da bu sene biraz erken gelmesiyle ayağına su geçen, ayakkabısında, çantasında veya valizinde problemi olanlar tamircilerin yolunu tutmaya başladı. Samsun'dan başka şehirlere üniversiteye gidenler olduğu gibi başka şehirlerden Samsun'a gelen öğrenciler de oldu. Yolculuk sırasında valizlerinde yaşadıkları sorunları şimdi bizlere getiriyorlar. Önce mevcut işleri tamamladık. Bu yoğunluk 1,5-2 ay daha devam eder. Yağmurda ayakkabımıza su geçerse ya da yeni aldığımız bir ayakkabı su geçiriyorsa tamirciye geliriz. İnsanlar yağmurlara hazırlıksız yakalandı. Kışlık sezon tamamen ortaya çıktıktan sonra işlerimiz yeniden rölantiye girer" dedi.

"Tamir ücretleri 100 TL'den başlayıp bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor"

Esnaf Mecnun As ise kaliteli ürünlerin tamir edilerek yeniden kullanılabileceğini ifade etti. Haziran, temmuz ve ağustos aylarının kendileri açısından durgun geçtiğini belirten As, son 10 gündür işlerde belirgin bir artış olduğunu söyledi. Valiz tamirlerinde fiyatların yapılan işleme göre değiştiğini aktaran As, "Öğrenci sezonunun geçişini atlattık. Haziran, temmuz ve ağustos bizde 'ölü sezon' olarak geçiyor. İşler yoktu ancak yaklaşık 10 gündür yoğunluk başladı. Şu anda kışlık botlar ortaya çıktı. Valizlerdeki yoğunluğu büyük ölçüde atlattık, işler daha sakin devam ediyor. Bu dönemde valizlerde teker değişimi 250 TL, çekçek sapları 500 TL, tutma kulpları ise 250 TL'den başlayan fiyatlarla tamir ediliyor. Ayakkabıda ise ücret yapılacak işleme göre değişiyor. Tamir fiyatları 100 TL'den başlayıp taban değişimi gibi işlemlerde bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Kaliteli botu ve valizi olanlar masraftan kaçınmıyor. Ürünün değerine göre tamir ücretini verip yeniden kullanıyor" diye konuştu.

Deri ayakkabıların bakımının da önemli olduğunu vurgulayan As, "Yağışlar bu mevsimde sürekli oluyor. Ayakkabılar su geçirmeye başladı. Deri ayakkabıların su geçirmemesi için cila ve boya çok önemli. Su itici krem ve cilalar uygulandığında deri ayakkabılar yağışlara karşı daha dayanıklı hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Yağışlarla birlikte özellikle ayakkabı, valiz ve okul çantası tamirlerinde yoğunluk yaşanırken, esnaf işlerin en az 1,5-2 ay daha hareketli devam etmesini bekliyor.

Kaynak: İHA
EkonomiSamsunYaşamSon Dakika

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