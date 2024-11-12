Samsun'da Balık Denetimleri Sertleşiyor: 92 İşletmeye 2 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Balık Denetimleri Sertleşiyor: 92 İşletmeye 2 Milyon TL Ceza

Samsun\'da Balık Denetimleri Sertleşiyor: 92 İşletmeye 2 Milyon TL Ceza

Samsun'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizlerde balık neslinin korunması amacıyla yapılan denetimlerde 3 bin 221 işletmeyi kontrol etti. Mevzuata uymayan 92 işletmeye toplamda 1 milyon 982 bin TL ceza uygulandı. İl Müdürü İbrahim Sağlam, avcılıkta sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti.

12.11.2024 12:47  Güncelleme: 12:51
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Samsun'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denizlerde balık neslinin tehlikeye düşmemesi için tezgahlardaki balık boylarını mercek altına aldı. Ekipler, 2024 yılının 10 aylık döneminde yaptıkları 3 bin 221 denetimde 92 işletmeye 1 milyon 982 bin TL ceza uyguladı.

Denizlerde balık neslinin sürdürülebilirliği açısından mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı yapılmasına izin veriliyor. Mevzuatta hamsi boyunun 9 santim, istavrit 13 santim, barbun 12 santim, mezgit 13 santim ve palamudun 25 santim olması gerekiyor. Samsun'da bu kurallara uymayan işletmelere ise ceza yağdı. Ekipler denetimlerini sürdürürken, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da uyarılarda bulundu.

"Balıkların karaya çıkış yerlerinde, satış yerlerinde denetimler yapmaktayız"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda denetimler yaptı, balıkların boyunu ölçtü. Burada açıklamalarda bulunan Müdür Sağlam, "1 Eylül'den itibaren sezonumuz açıldı. Bugüne kadar palamutta bir bolluk yaşandı. Samsun olarak, 210 kilometrelik bir sahile sahip olması sebebiyle hem deniz avcılığında hem de iç sularda yetiştiricilikte söz sahibi bir İliz. Bugünlerden itibaren havalar biraz soğuyunca tezgahlarda hamsiyi görebilmekteyiz. Bizler palamut avında yapmış olduğumuz denetimlerde yasakların ne kadar etkili olduğunu gördük. Palamut büyüklükleri yaklaşık 1,5 kiloya kadar çıktı. Samsun'daki balıkçılarımızın tekneleri oldukça donanımlı olduğu için en fazla avcılığın yapıldığı il konumundayız. Havalar soğudu ve biz hamside de bolluk bekliyoruz" dedi.

Balıkların karaya çıkış ve satış yerlerinde denetimler yaptıklarını belirten Sağlam, "1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 3 bin 221 denetim yaptık. Bunların karşılığında 92 tane işletmeye 1 milyon 982 bin TL ceza kesildi" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Balık Denetimleri Sertleşiyor: 92 İşletmeye 2 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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