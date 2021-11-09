Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 20 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 10,00 20,00 Somon 30,00 40,00 İstavrit 10,00 15,00 Tirsi 15,00 15,00 Mezgit 10,00 30,00 Levrek (deniz) 20,00 30,00 Çipura (çiftlik) 35,00 40,00 Sargan - - Palamut (tane) 15,00 20,00 Barbunya - - Kalkan - - Çinekop (deniz) 30,00 35,00 Lüfer (tane) 20,00 30,00 Kötek - - Levrek 15,00 25,00 Alabalık - - Kefal 10,00 20,00 Sazan 15,00 20,00

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