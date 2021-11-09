Samsun'da balık fiyatları
09.11.2021 17:08
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 20 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 20 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|10,00
|20,00
|Somon
|30,00
|40,00
|İstavrit
|10,00
|15,00
|Tirsi
|15,00
|15,00
|Mezgit
|10,00
|30,00
|Levrek (deniz)
|20,00
|30,00
|Çipura (çiftlik)
|35,00
|40,00
|Sargan
|-
|-
|Palamut (tane)
|15,00
|20,00
|Barbunya
|-
|-
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|30,00
|35,00
|Lüfer (tane)
|20,00
|30,00
|Kötek
|-
|-
|Levrek
|15,00
|25,00
|Alabalık
|-
|-
|Kefal
|10,00
|20,00
|Sazan
|15,00
|20,00
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