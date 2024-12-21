Samsun'da Defne Yaprağı Üretimi Ekonomiyi Canlandırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Defne Yaprağı Üretimi Ekonomiyi Canlandırıyor

Samsun\'da Defne Yaprağı Üretimi Ekonomiyi Canlandırıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde kadınlar defne yaprağı toplayarak gelir elde ediyor, talep artıyor.

21.12.2024 13:07
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Samsun'un kırsalında yaşayan vatandaşlar son yıllarda defne yaprağı üretimine yönelerek ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi Kırıklı Sokak'ta defne yaprağı toplayarak ekonomilerine katkıda bulunan kadınlar, günde 6 saat defne yapraklarını dallarından ayıklıyor. Arazilerinde defne yaprağı toplayan Nurşen, Emine, Gülten ve Kevser Uyanık, defne yaprağının yaş halini 35 TL'den sattıklarını söyledi. Üretici kadınlar açıklama yaparak, "Defne ağacı fidanlarını arazimize dikip büyümelerini bekliyoruz. Alaçam ilçemizde son yıllarda defne yaprağı üretimi yapan çiftçilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. İhraç ürünü olan defne yaprağı üretimi her geçen yıl artarken özellikle talep nedeniyle bizler satış noktasında hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Ayıkladığımız defne yapraklarını şirket sorumlusuna tarttırıyoruz. Yapılan tartı sonunda ise paramızı peşin alıyoruz" dedi.

"Yaş defne yaprağını 35 TL'den alıyoruz"

Defne yaprağı alımı yapan firmanın Karadeniz Bölge Sorumlusu Mustafa Karaca, "Defne yaprağının pazarlamasında hiç sıkıntı yok. Vatandaşlara ve üreticilere özellikle tavsiye ederim. Alaçam ve Bafra ilçelerinde gelir kaynağı oldu. Bu bölgede çok toplanıyor. Hatta biz buradan Karadeniz Bölgesi'nin her yerine mahsul almaya gidiyoruz. Defne, her mevsim yeşil kalabilen bir bitki. Türkiye'de Akdeniz, Ege ve Orta Karadeniz'de, Bafra, Alaçam, Yakakent ve bölgelerinde yetişiyor. Biz topladığımız defne yapraklarını İzmir'deki şirketimize gönderiyoruz. Fabrikamızda, gıda sektöründe kullanılmak üzere baharatlık defne yaprağı kurutma işlemi yapılıyor. Fakat defne yaprağı ilaç sanayisinden kozmetik ve temizlik sektörüne kadar birçok alanda kullanılıyor. Şu anda yaş defne yaprağını kilosu 35 TL'den alıyoruz. Üreticilerimiz bundan büyük bir gelir elde ediyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Defne Yaprağı Üretimi Ekonomiyi Canlandırıyor - Son Dakika

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