Samsun\'da Elma İç Kurdu Zararlısıyla Mücadele Zamanı

Ekonomi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, elma iç kurdu zararlısı ile kimyasal mücadelenin önemine değinerek, "Mücadelesi yapılmayan bahçelerdeki zarar yüzde 60, hatta yüzde 100'e kadar çıkabilmektedir" dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik ekipleri tarafından, ilde bulunan elektronik tahmin ve erken uyarı cihazlarından alınan veriler doğrultusunda, bitki fenolojisi ve iklim şartlarının da değerlendirilmesinin sonucunda 14 Mayıs tarihi itibarıyla elma iç kurdu zararlısının birinci nesli için ilaçlı mücadele zamanının geldiğinin tespit edildiğini bildirdi. Bu konuda çiftçilerin zararlıya karşı elma, armut, ceviz ve ayva bahçelerini ilaçlamaları gerektiği belirtilerek, kullanılan ilacın etki süresine bağlı olarak bu ilaçlamadan sonra 10-15 gün ara ile ikinci ve üçüncü ilaçlamaların da ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

"Bahçelerdeki zararı yüzde 100'e kadar ulaşabilir"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kimyasal mücadele yapılmadığı takdirde bahçelerdeki zararın yüzde 60 ile yüzde 100 arasında olabileceğini söyledi. Sağlam, "Elma iç kurdu, elma, armut, ayva ve ceviz gibi meyvelerin en önemli zararlısıdır. Doğrudan meyve zararlısı olan larvalar (kurtçuklar), meyveleri delerek galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır. Bütün bunlar ise meyvelerin dökülmesine, ağaçta kalabilen meyvelerin ise nitelik ve niceliklerinin bozulmasına ve dolayısıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadelesi yapılmayan bahçelerdeki zararı yüzde 60, hatta yüzde 100'e kadar çıkabilmektedir. İlkbaharda çıkan kelebekler yumurtalarını, ekseriyetle meyve buketlerine yakın olan yapraklara veya genç meyvelerin üzerine bırakır" diye konuştu.

"Mücadelede zamanlama çok önemli"

Elma iç kurdu il mücadelede zamanlamanın önemine değinen Sağlam, "Yumurtadan çıkan larvaların çıkışı ile meyveye giriş arasındaki süre, birçok etkenlere bağlı olmak üzere, genellikle 4-8 saat arasında değişir. Meyveye giriş öncesi larvalar çok hassas olduğundan rüzgar, yağmur veya avcı böceklerden dolayı yüksek oranda telef olabilmektedirler. Bu dönem, elma iç kurduna karşı mücadele zamanlamasında çok önemlidir. Meyve içinde 30- 40 gün beslenerek olgunlaşan larva, ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında veya toprakta bulunan kalıntılar arasında kokon örmek üzere meyveyi terk eder ve daha sonra pupa olurlar, pupa döneminden kelebek olarak çıkan bu zararlılar, temmuz ayında aynı yılın 2'nci nesilleri şeklinde tekrar yumurta bırakarak zarara devam eder. Ülkemizde elma iç kurdu genellikle 2 nesil, bazı yer ve yıllarda ise 3 nesil de verebilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Yağışlar, yüksek nem ve sıcaklıkların da elma ve armutlarda kara leke hastalığın gelişimini hızlandıran etmenler olduğunu kaydeden Sağlam, "Üreticilerimizin söz konusu hastalığa karşı da bahçelerini ilaçlamaya devam etmeleri gerekmekte olup, kullanacakları zirai mücadele ilaçlarını mutlaka reçete ettirmeleri, insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uymaları gerekmektedir. Bilinçli ve kayıtlı zirai ilaç kullanımının doğal dengenin ve doğanın korunmasına faydalı olacağını önemle hatırlatmak isterim. İlaçlama yaparken eldiven, gözlük, maske takmayı ve tulum giymeyi unutmayalım, ilaç ambalajlarını rastgele yerlere atmayalım" şeklinde konuştu. - SAMSUN