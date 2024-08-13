Samsun'da Fındık Hasadıyla Motorlu Tırpan Tamircileri Yoğunluk Yaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Fındık Hasadıyla Motorlu Tırpan Tamircileri Yoğunluk Yaşıyor

Samsun\'da Fındık Hasadıyla Motorlu Tırpan Tamircileri Yoğunluk Yaşıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık hasadı dolayısıyla motorlu tırpan tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor. Çiftçiler, motorların bakımını yaptırarak sezonu verimli geçirmeye çalışıyor.

13.08.2024 09:06
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık hasadı dolayısıyla motorlu tırpan tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Çarşamba ilçesinde, fındık hasadı öncesi yabani otları temizlemek için kullanılan motorlu tırpanların tamirini yapan ustaların mesaisi yoğunlaştı. Çiftçiler, hem hasat için gerekli motorların bakımını yaptırıyor hem de ihtiyaç duydukları ekipmanları temin ederek sezonu en verimli şekilde geçirmeye çalışıyor. Yükselen motor fiyatları, çiftçileri arızalanan motorlarını yenisiyle değiştirmek yerine tamir ettirmeye yönlendiriyor.

Çarşamba'da uzun yıllardır motorlu tırpan tamirciliği yapan İsmail Uzunoğlu, son günlerde tamir için gelen motor sayısında ciddi bir artış olduğunu belirtti. Uzunoğlu, "Fındık hasadı dolayısıyla motorlu tırpana olan talep oldukça yüksek. Önümüzdeki dönemde ise üfleme ve toplama motorlarına olan ilginin artmasını bekliyoruz" dedi.

Uzunoğlu, çiftçilerin motor artışların da yaşanan artışlar nedeniyle, yeni bir motor almak yerine arızalanan motorlarını tamir ettirdiklerini belirterek, "Tamirciliğin yoğunlaşmasının arkasında yatan sebeplerden biri de artan motor fiyatları. Sıfır motor fiyatları 15 bin ile 20 bin arasında başlayıp 50 bin TL'ye kadar gidiyor. Fiyatlardaki yükseliş, çiftçilerin bütçelerini zorlamaya başlamış durumda" ifadelerini kullandı

Motorların bakımına dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan İsmail Uzunoğlu, kullanıcıların motorlu tırpanları aralıksız saatlerce çalıştırmasının ciddi arızalara yol açabileceğini belirtti. Uzunoğlu, "Motorlar, uzun süre kesintisiz çalıştığında iç mekanizmalarında aşınma ve ısınma gibi problemler oluşabiliyor. Bu yüzden, motorun ara sıra dinlendirilmesi oldukça önemli. Aksi takdirde tamiri daha masraflı olan büyük arızalarla karşılaşılabilir" uyarısında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Fındık Hasadıyla Motorlu Tırpan Tamircileri Yoğunluk Yaşıyor - Son Dakika

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