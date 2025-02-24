Samsun'da Gübre Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Gübre Denetimi Yapıldı

Samsun\'da Gübre Denetimi Yapıldı

Samsun'da 3-7 Şubat tarihlerinde 519 gübre bayisi denetlendi, 7 gübreden numune alındı.

24.02.2025 12:40
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 3-7 Şubat tarihleri arasında 519 gübre bayisindeki bin 52 ürünün denetlendiğini, 7 adet gübreden içerik numunesi alınarak analiz için ilgili laboratuvara gönderildiğini söyledi.

"Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" çerçevesinde gübre kullanım sezonu öncesi çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzının önlenerek, çiftçilerin haklarının korunması amacıyla 3-7 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı gübre denetimi yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde 3-7 Şubat 2025 denetimlerinden sonra Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda gübre bayi denetimlerinin 3 hafta süreceğini söylemesi üzerine; denetimler tüm bayiler denetlenene kadar devam etmiştir. Bu kapsamda ilimizde yer alan tüm bayi denetimleri tamamlanmıştır. İlimizde 519 gübre dağıtıcısı, gübre denetim kimlik kartına sahip 47 teknik personellerle gübre bayi denetimleri yapılmıştır. Bu süreçte tüm bayilerdeki bin 52 ürün denetlenmiş ve 7 adet gübreden içerik numunesi alınmış olup, içerik analizi için ilgili laboratuvara gönderilmiştir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın; taklit, tağşiş ve içeriği belli olmayan gübrelerin piyasaya çıkışını engellemek için Gübre Takip Sistemi'ni getirdiğini hatırlatan Sağlam, "Çiftçilerimizin mağduriyetlerini giderebilmek için Gübre Takip Sistemi üzerinden, çiftçilerimiz gübre bayisinden gübre alırken TC kimlik numaralarını verip, gübrelerin GTS üzerinden kendi adlarına çıkışını yaptırması, ürünün son kullanma tarihini kontrol edip ve aldığı ürünün DNA-barkotlu olmasına dikkat ederek bayilerden ürün alması gerekmektedir. Bu kurallara uymadan satış yapan bayilerle karşılaşılması durumunda, il/ilçe tarım orman müdürlüklerine sözlü veya yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca kanun ve yönetmeliklere göre rutin denetimlerimiz devam etmekte olup, yıllık program dahilinde gübre numuneleri alınıp analiz laboratuvarlarında, ürünlerin içerik yönünden analizi yapılmaktadır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sağlam, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, samsun, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Gübre Denetimi Yapıldı - Son Dakika

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