Samsun'da Kadın İstihdamı İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Kadın İstihdamı İçin Protokol İmzalandı

Samsun\'da Kadın İstihdamı İçin Protokol İmzalandı
04.07.2025 12:52
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Samsun TSO, OKA ve Samsun Üniversitesi, kadın istihdamını desteklemek için iş birliği protokolü imzaladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) arasında "Samsun'da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" temalı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun'da kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve girişimcilik potansiyelini desteklemek amacıyla yapılan protokole imzalar Samsun Üniversitesi Merkez Ofisi'nde düzenlenen törenle atıldı. TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz'ün de yer aldığı törende protokole; Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle imza attı.

Ortak hedef: "Güçlü Kadın, Güçlü Samsun"

Protokol, Kalkınma Ajansları 2025 yılı teması doğrultusunda kadınların istihdamı ve girişimciliğini destekleyecek eğitim ve faaliyetlerin hayata geçirilmesini amaçlıyor. Taraflar, bu sürecin en yüksek katma değeri sağlayacak şekilde yürütülmesi için görev ve sorumluluklarını belirledi. Protokol kapsamında eğitimler, Samsun Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilecek. Eğitim içerikleri arasında İHA pilotluğu, kaynakçılık, CNC operatörlüğü, AutoCAD teknik çizim, SolidCAM modelleme gibi teknik alanlar yer alıyor. Eğitimlerin finansmanı ve organizasyonu ise OKA tarafından sağlanacak. Samsun TSO, eğitimi başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlerin istihdam edilmesi için üyeleriyle iş birliği yapacak. Kursiyerlerle işverenlerin bir araya getirilmesi sağlanarak kadınların iş gücüne katılımı desteklenecek.

Aydın: "Toplumsal fayda sağlayan projelere her zaman destek veriyoruz"

İmza töreninde konuşan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, yapılan iş birliğinin toplumsal fayda üretme açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Üniversitemiz, sadece eğitim değil aynı zamanda bölgesel kalkınmaya katkı sunan bir kurumdur. Üniversite olarak toplumsal fayda sağlayan projelere her zaman destek veriyoruz. Kadınların üretken gücünü destekleyecek bu protokol, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biridir" dedi.

Murzioğlu: "Elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise imzalanan protokolü çok önemsediklerinin altını çizerek, "Kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılması hem ekonomik kalkınma hem de toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıyor. Bu protokol ile kadınlarımızın iş dünyasına daha güçlü adımlarla girmesini hedefliyoruz. Odamız, eğitim sonrası istihdam sürecinde aktif rol oynayacak" diye konuştu.

Dicle: "Kadınların iş gücüne katılımı sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı"

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle de yaptığı konuşmada, "Ajans olarak kadın girişimciliğini ve istihdamını desteklemek, kalkınma hedeflerimizin temel taşlarından biri. Bu iş birliği ile kadınların istihdam hayatına katılımınına yönelik eğitimleri paydaşlarımızla organize ediyor, sürecin koordinasyonunu sağlıyoruz. Çünkü; kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımı, yerel kalkınmanın anahtarıdır" ifadelerini kullandı

Akyüz teşekkür etti

Protokol töreninde söz alan TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ise kadınlara yönelik bu nitelikli adımın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Kadınlarımızın mesleki donanım kazanması ve girişimcilik yönlerinin desteklenmesi, toplumsal kalkınmanın anahtarıdır. Bu değerli iş birliği için Samsun Üniversitesi, Samsun TSO'ya ve OKA'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Eğitim, samsun, Kadın, Ajans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kadın İstihdamı İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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