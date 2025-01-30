Samsun\'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Biyolojik Mücadele

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, "1 milyon adet samuray arısının salınımı için gerekli desteği vereceğiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarımı ve çiftçileri desteklemeye devam ederken, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile yapılan çalışmalara ek olarak 1 milyon adet samuray arısı doğaya salınacak.

Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında biyolojik mücadele sürecinde personel desteği, teknik destek ve biyolojik mücadele iş birliği yapılacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi; Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından bu süreçte doğaya salınacak yaklaşık 1 milyon adet Japon samuray arısı salınımının yapılabilmesi için gerekli desteği sağlayarak, bölgedeki tarım alanlarında kahverengi kokarcaya karşı doğal ve sürdürülebilir bir mücadele sürecine katkıda bulunacak.

Kimyasal mücadele de devreye girecek

Kahverengi kokarca zararlısının etkisinin ciddi boyutlara ulaştığı ilçelerde kimyasal mücadele de devreye girecek. Kahverengi kokarca popülasyonunun yoğun olduğu ve tarıma büyük zarar verdiği Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Tekkeköy ve Ondokuz Mayıs ilçelerinde, kışlaklardan çıkış ve kışlağa giriş dönemlerinde biyosidal ürünlerle birlikte kahverengi kokarca mücadelesi yapılacak.

Ekipler kokarca ile mücadelesini sürdürecek

İlk etapta kahverengi kokarcanın kışlaktan çıkma sürecinde 92 mahallede 1 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 26 kişilik ekip ile kışlak mücadelesi yapılacak. Kahverengi kokarcanın açık havadan kışı geçirmek için kışlağa giriş döneminde ise 150 mahallede 48 personel ile biyosidal ürünler ile kışlak mücadelesi yürütülecek. Bu kimyasal mücadele çalışmaları ile tarımsal zararların önüne geçilmesi ve çiftçilerin ürün kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

"Kahverengi kokarcayla mücadelemiz sürüyor"

Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tarım kenti Samsunumuzda kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelemiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında 'Kahverengi Kokarca Entegre Mücadele ve İş Birliği Protokolü'nü gerçekleştirdik. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı ve ilgililerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımızda kurumlarımızla koordineli bir şekilde yürüteceğimiz çalışmaları konuştuk, yol haritamızı belirledik. Dünyada ve ülkemizde tarım ve kent zararlısı olarak kabul edilen kahverengi kokarca, özellikle meyve ve sebze üreticileri için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu noktada kurumlarımız ve vatandaşlarımızla işbirliği halinde mücadele çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kahverengi kokarcaya karşı en etkili biyolojik mücadele ajanı olarak bilinen samuray arısı (Trissolcus Japonicus) ile mücadelenin etkinliğini artırmış olacağız. Şehrimizin tarım potansiyelini daha da artırmak; tarımsal üretimi etkileyen zararlılarla mücadele etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN