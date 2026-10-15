Samsun'da kayıtlı otomobil sayısı 272 bin 535, toplam taşıt 561 bin 782'ye ulaştı - Son Dakika
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Samsun'da kayıtlı otomobil sayısı 272 bin 535, toplam taşıt 561 bin 782'ye ulaştı

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Samsun\'da kayıtlı otomobil sayısı 272 bin 535, toplam taşıt 561 bin 782\'ye ulaştı
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TÜİK verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı eylülde 561 bin 782'ye yükseldi. Kentte otomobiller 272 bin 535 ile ilk, motosikletler 103 bin 562 ile ikinci sırada yer aldı; taşıt sayısı bir ayda 2 bin 845 arttı.

Samsun'da Eylül 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 561 bin 782 olarak kaydedildi. Kentte otomobiller ilk sırada, motosikletler ise ikinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı ağustos ayında 558 bin 937 iken, eylül ayında 561 bin 782'ye yükseldi. Bir ayda taşıt sayısı 2 bin 845 arttı. Toplam taşıt sayısındaki artış oranı yaklaşık yüzde 0,51 oldu.

İstatistiklere göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı 272 bin 535 otomobil mevcut. Otomobilleri 103 bin 562 motosiklet ve 91 bin 235 kamyonet takip ediyor. Kentte ayrıca 66 bin 15 traktör, 12 bin 719 kamyon, 12 bin 553 minibüs, bin 791 otobüs ve bin 372 özel amaçlı taşıt trafiğe kayıtlı bulunuyor.

Samsun'daki motosiklet sayısı, toplam motorlu kara taşıtlarının yaklaşık yüzde 18,4'ünü oluştururken otomobil sayısının yaklaşık yüzde 38'ine karşılık geliyor.

Samsun'un Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtı sayısı içindeki payı ise yüzde 1,60 olarak hesaplandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da kayıtlı otomobil sayısı 272 bin 535, toplam taşıt 561 bin 782'ye ulaştı - Son Dakika
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