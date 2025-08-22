Samsun'da Kentsel Dönüşüm Süreci Başladı - Son Dakika
Samsun'da Kentsel Dönüşüm Süreci Başladı

Samsun\'da Kentsel Dönüşüm Süreci Başladı
22.08.2025 13:59  Güncelleme: 14:01
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesinin birinci etabının startını verdiklerini açıkladı. Toplamda 5 etapta 1,939 konutun inşaatı yapılacak ve süreç vatandaşlarla işbirliği içinde yürütülecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi ile birinci etabın startını veriyoruz. Vatandaşa rağmen değil, vatandaşla yol yürüyerek dönüşüm sürecini gerçekleştiriyor; örnek bir süreç ve yüzde yüz anlaşma ile 378 konut ve 29 iş yerinin yapımına başlıyoruz" dedi.

Samsun'da kentsel dönüşüm sürecinin ilk etabı, hak sahipleri ile imzaların atılması ile başladı. Etap etap ilerleyecek ve toplamda 5 etapta tamamlanacak kentsel dönüşüm kapsamında bin 939 konut hayata geçirilecek. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SAMKENT aracılığıyla ilk etap kapsamında İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 378 konut ve 29 iş yerinin yapımına başlıyor.

"Hemşehrilerimizle birlikte yol yürüyoruz"

Kentsel dönüşüm hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bugün Samsun için tarihi bir gün. Uzun yıllardır konuşulan fakat hayata geçmemiş bir projenin birinci etabını başlatıyoruz. En başından bu yana dönüşümü hemşehrilerimizle birlikte yürüteceğimizin sözünü vermiştik. Herkesin rıza gösterdiği ve mutlu olduğu bir dönüşüm sürecini hassasiyetle yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Startını verdiğimiz ilk etapta tüm hak sahipleri ile anlaşmış olmamız da yürüdüğümüz yolun doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor. Anlaşmanın yüzde yüz olduğu nadir kentsel dönüşümlerden biri şehrimizde gerçekleşecek. Kentsel dönüşümün Samsun için olmazsa olmaz olduğunun hepimiz farkındayız. Riskli yapılar yerine, depreme dayanıklı, modern ve enerji verimliliği yüksek yapıları Samsun'a kazandırmak zorundayız. Samsun'umuzun geleceği için olmazsa olmaz bir adım olan kentsel dönüşüm sürecini de hemşehrilerimizle birlikte yol yürüyerek gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümün birinci etabının startını İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi ile veriyoruz. Örnek bir süreçle yüzde yüz anlaşma ile 378 konut ve 29 iş yerinin yapımına başlıyoruz" diye konuştu.

"Bize güvenen tüm hak sahiplerine teşekkür ediyorum"

Hak sahiplerine teşekkür eden Başkan Doğan, "Kentsel dönüşüm işleri sancılı işler ancak biz burada vatandaşla uzlaşı içinde kol kola bir süreç yürütüyoruz. Hak sahiplerine kira yardımımız da olacak. Bu süreçte insanımızın bize olan güveni çok memnuniyet verici. Tüm hak sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Sürecin sonunda inşaatların hızı ve kalitesi ile diğer alanlarda da anlaşma oranlarında önemli artış olacağını öngörüyoruz. Süreci doğru iletişim, şeffaf, hızlı ve etkin sürdürme gayretimiz aynı hassasiyetle devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kentsel Dönüşüm Süreci Başladı - Son Dakika

12:19
SON DAKİKA: Samsun'da Kentsel Dönüşüm Süreci Başladı - Son Dakika
