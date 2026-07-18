Samsun’da Konut Satışları Yüzde 10,9 Arttı - Son Dakika
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Samsun’da Konut Satışları Yüzde 10,9 Arttı

Samsun’da Konut Satışları Yüzde 10,9 Arttı
18.07.2026 09:36
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TÜİK verilerine göre, Samsun'da 2026 Haziran'da konut satışları 2.494'e çıkarak %10,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da 2026 yılı Haziran ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 2 bin 494'e ulaştı. Samsun konut satışlarında Türkiye'de 14., ipotekli satışlarda ise 13. oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, Haziran 2026 dönemine ait konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde haziran ayında toplam konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 129 bin 979 olarak gerçekleşti. Samsun, 2 bin 494 konut satışıyla Türkiye genelindeki satışların yüzde 1,9'unu oluştururken, en fazla konut satılan iller arasında 14. sırada yer aldı.

İpotekli satışlarda yüzde 64,6 artış

Kentte ipotekli konut satışları dikkat çekici bir artış gösterdi. Haziran ayında ipotekli satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,6 artarak 461'e yükseldi. Samsun, Türkiye genelindeki ipotekli konut satışlarının yüzde 1,8'ini gerçekleştirerek bu kategoride 13. sırada yer aldı.

Diğer satış türlerinde ise Samsun'da 2 bin 33 konut el değiştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3'lük artışa işaret etti. Diğer satış türlerinde Samsun, Türkiye genelinde yüzde 2,0 payla 14. sırada bulundu.

Haziran ayında Samsun'da satılan 2 bin 494 konutun bin 140'ını ilk el, bin 354'ünü ise ikinci el konutlar oluşturdu. Böylece satışların yüzde 45,7'si ilk el, yüzde 54,3'ü ikinci el olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Samsun'da haziran ayında toplam 360 iş yeri satışı gerçekleşti. Bunların 171'i ilk el, 189'u ise ikinci el iş yeri satışlarından oluştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun’da Konut Satışları Yüzde 10,9 Arttı - Son Dakika

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