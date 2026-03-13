Samsun'da Lojistik ve Sanayi Yatırımları İncelendi - Son Dakika
Samsun'da Lojistik ve Sanayi Yatırımları İncelendi

Samsun\'da Lojistik ve Sanayi Yatırımları İncelendi
13.03.2026 09:48
Vali Orhan Tavlı, Samsun'daki lojistik ve sanayi projelerini yerinde inceledi, bilgiler aldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentte devam eden lojistik ve sanayi yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretlerde Samsun Lojistik Merkezi, Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi(OSB) ve Yeni OSB'de yürütülen projeler ele alındı.

Vali Orhan Tavlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ile Samsun Lojistik Merkezi (SLC) Müdürü Egemen Yusuf Alp'in de katılımıyla Türkiye'nin ilk intermodal lojistik merkezi olan Samsun Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Toplam 680 bin metrekarelik alan üzerine kurulan merkezde 225 bin metrekarelik bölüm kapalı depolama alanı olarak kullanılıyor.

Vali Tavlı ve beraberindeki heyet, yapımı tamamlanan ve merkezin Samsun Limanı ile Yeşilyurt Limanı'na bağlantısını sağlayan 6,7 kilometrelik demiryolu hattını yerinde inceledi. Ayrıca mevcut 13 bin 750 metrekarelik 11 adet dökme yük deposuna ek olarak, "Lojistik Merkez Dökme Yük Depo Kapasitesinin Demiryolu Entegrasyonu ile Artırılması Projesi" kapsamında yapımı süren toplam 5 bin metrekarelik 4 adet yatay buğday ve hububat deposunun inşaatı hakkında bilgi alındı.

Program kapsamında Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret eden Vali Tavlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Gıda İhtisas OSB Müdürü Serhat Semizoğlu eşliğinde devam eden yatırımları inceledi.

Bu kapsamda bir firmaya tahsis edilen 24 bin 500 metrekarelik parsel üzerinde aylık 25 bin ton büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi ile aylık 5 bin ton konsantre premix üretim kapasiteli tesisin inşaatı hakkında bilgi verildi.

Özel bir firmaya tahsisli 12 bin metrekarelik alanda aylık 7 bin ton büyükbaş hayvanlara yönelik mısır ve arpa flake yem üretim kapasiteli tesis ile bir ambalaj firmasına ait 5 bin metrekarelik parselde aylık 3 milyon adet gıda ambalajı üretim kapasitesine sahip tesisin yapım çalışmaları da yerinde incelendi. Ayrıca OSB'deki 3 numaralı elektrik dağıtım merkezinin modernizasyon çalışmalarına ilişkin bilgi alındı.

Vali Tavlı, son olarak Samsun'da yüksek teknolojiye dayalı ve katma değerli üretimin hedeflendiği Yeni OSB'de incelemelerde bulundu. Burada 180 milyon dolar yatırım bedeliyle 150 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve tamamlandığında 400 kişiye istihdam sağlaması planlanan kablo fabrikasının yapım süreci hakkında bilgi verildi.

Ayrıca içme suyu şebekeleri, tarım alanları, seralar ve damla sulama sistemleri için iki binden fazla ürün çeşidi üreten ve 75 ülkeye ihracat yapan plastik firmasına ait fabrikanın inşaatında da incelemelerde bulunuldu.

Vali Tavlı, yürütülen yatırımların Samsun'un üretim kapasitesini artırarak bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sanayi Yatırımları, Yerel Haberler, Orhan Tavlı, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
