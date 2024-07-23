Samsun'da Manda Varlığı Türkiye'de Zirvede - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Manda Varlığı Türkiye'de Zirvede

Samsun\'da Manda Varlığı Türkiye\'de Zirvede

Samsun'da yetiştirilen mandaların sayısı 20 bini geçerek Türkiye'de zirvede yer alıyor. Samsun'da toplamda 345 bin 548 büyükbaş hayvan bulunurken, mandaların eti ve sütü birçok sektör tarafından tercih ediliyor. Ayrıca Samsun'da 250 bin 502 küçükbaş hayvan ve 3 milyon 675 bin 812 kanatlı hayvan mevcuttur. Samsun'da ayrıca yılda bin tona yakın bal üretimi de gerçekleştiriliyor.

23.07.2024 10:58
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Samsun'un farklı yerlerinde yetiştirilen mandaların sayısı 20 bini geçti. Samsun, manda varlığında Türkiye'de zirvede yer alıyor.

Samsun'da 95 bin 248'i kültür, 187 bin 391'i melez, 42 bin 900'ü yerli, 20 bin 9'u da manda olmak üzere 345 bin 548 büyükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Eti ve sütü bakımından birçok sektörün büyük rağbet gösterdiği mandaların sayısı Samsun'da ön plana çıkıyor. Türkiye'de manda popülasyonu bakımından zirvede yer alan Samsun'da mandalardan alınan süt ile kaymak, yoğurt, dondurma ve tereyağı gibi birçok gıda ürünü üretilebiliyor.

Samsun'da 225 bin 704'ü koyun, 24 bin 798'i keçi olmak üzere 250 bin 502 küçükbaş hayvan mevcut.

Kanatlı hayvan varlığı

Öte yandan, Samsun'un et tavuğu 1 milyon 813 bin 500, yumurta tavuğu 1 milyon 799 bin 214, hindi 9 bin 397, kaz 31 bin 693, ördek ve beç tavuğu 22 bin 8 olmak üzere toplamda 3 milyon 675 bin 812 kanatlı hayvan varlığı bulunuyor.

97 bin 448 adet arılı kovan ile de yılda bin tona yakın bal üretimi yapılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Manda Varlığı Türkiye'de Zirvede - Son Dakika

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