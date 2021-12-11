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Samsun'da mevsim balıklarının fiyatı 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor - Son Dakika

Samsun'da mevsim balıklarının fiyatı 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor

11.12.2021 00:57
Samsun'da mevsim balıklarının fiyatı 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da mevsim balıklarının kilosu 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da mevsim balıklarının kilosu 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor.

Karadeniz'de yaşanan fırtınanın ardından bile balık fiyatları eski seyrinde devam ediyor. Samsun'da hamsi 20, barbun ve mezgit 15, istavrit ise 10 TL'den satılıyor. Fiyatı en pahalı olan çinakop ise tezgahlarda 30 liradan alıcı arıyor.

"Hamsi bol çıkarken 'alın' demiştik"

Hamsinin bol olduğu günlerde vatandaşların bolca alıp dondurucuya atmaları uyarısında bulunduklarının altını çizen balık satıcısı Kurtça Aydın, "Her şeye zam geldi sadece balığa zam gelmedi. Fırtınaya rağmen balık yine pahalanmadı. 10-15 TL'ye balık satıyoruz. Diğer et ürünlerine göre balık oldukça ucuz. Mezgit, barburn 15 TL, istavrit 10 TL, hamsi de 20 TL'den satılıyor. En pahalı mevsim balığı 25 TL. Hamsi yavaş yavaş gidiyor. 1,5 aydır hamsi satıyoruz. Bir bolluk vardı bolluk yavaş yavaş bitiyor. Zamanında vatandaşlara 'hamsi alın dolabınıza koyun' çağrısı yapmıştık. O bollukta koymadılar. Şu anda da almaya çalışıyorlar. Hamsi göç balığı olduğu için ne zaman ortadan kaybolacağı belli olmaz" dedi.

"Şu anda en ucuz et ürünü balık"

Balık fiyatlarının kırmızı ve beyaz et fiyatlarına göre oldukça uygun olduğuna dikkat çeken balık satıcısı Fazıl Altun, "Balıklar bu sene hem güzel hem de çok ucuz. Vatandaşların balığa ilgisi de oldukça güzel. Şu anda en ucuz et ürünü balık. Kırmızı ve beyaz et fiyatları aldı başını gitti. Vatandaşlar o ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyor. 10 TL'ye bile balık var. Vatandaşlar en çok mezgit, istavrit, hamsi ve barbun gibi balıklara ilgi gösteriyor. Hamsi havalar sıcak giderse fazla durmaz, soğuk denizlere doğru göç eder gider" diye konuştu.

"Bu fiyatlarla Karadeniz'de kimse aç kalmaz"

Karadeniz'de diğer bölgelere göre balık fiyatlarının oldukça ucuz olduğunu ifade eden vatandaşlar ise şunları söylediler:

"Karadeniz, o kadar bereketli ki buradan Akdeniz'e gitseniz orada pek balım yok. Burada kilosu 10-15 TL'den balık satıyorlar. Bu memlekette kimse aç kalmaz. Etin kilosu 100 TL, fakat balığı 10 TL'ye bile alabilme imkanınız var. Balık fiyatları piyasa şartlarına göre hem uygun hem de önceki senelere göre daha lezzetli." - SAMSUN

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da mevsim balıklarının fiyatı 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Samsun'da mevsim balıklarının fiyatı 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor - Son Dakika
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