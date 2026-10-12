Samsun'da OSB alanı 3 yılda 30 bin dekara, istihdam 18 binin üzerine çıktı - Son Dakika
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Samsun'da OSB alanı 3 yılda 30 bin dekara, istihdam 18 binin üzerine çıktı

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Samsun\'da OSB alanı 3 yılda 30 bin dekara, istihdam 18 binin üzerine çıktı
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Samsun'da organize sanayi ve teknoloji bölgelerinin toplam alanı 2023'te yaklaşık 10 bin dekarken 2026 itibarıyla 30 bin dekara ulaştı. Aynı dönemde fabrikalardaki istihdam 10 binden 18 binin üzerine, meslek liselerinin 9. sınıf kayıtları ise 4 bin 500'den yaklaşık 9 bine yükseldi.

Samsun'da organize sanayi ve teknoloji bölgelerinin toplam alanı 2023 yılında yaklaşık 10 bin dekarken, 2026 itibarıyla 30 bin dekara ulaştı. Aynı dönemde fabrikalardaki istihdam 10 binden 18 binin üzerine çıkarken, meslek liselerinin 9. sınıflarına kayıt yaptıran öğrenci sayısı da 4 bin 500'den yaklaşık 9 bine yükseldi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek üretime geçen ve yapımı devam eden fabrikalar ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden Samsun'da, yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretimi artırmak amacıyla çalışmalar sürüyor. Samsun Teknoloji OSB'de gerçekleştirilen ziyarette, üretim faaliyetleri ve devam eden yatırımlar değerlendirildi.

Yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda hayata geçirilen Samsun Teknoloji OSB'de 38 sanayi parselinde yüzde 42 doluluk oranına ulaşıldı. Bölgede 12 firmanın inşaat çalışmaları devam ederken, iki firmaya da yeni parsel tahsisi yapıldı.

"OSB alanı 30 bin dekara çıktı"

Samsun'daki organize sanayi ve teknoloji bölgelerinin gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, toplam alanın ve istihdamın son üç yılda önemli ölçüde arttığını söyledi. Tavlı, "Samsun'umuzda, 2023 yılında yaklaşık 10 bin dekar olan toplam organize sanayi ve teknoloji bölgesi alanımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Terörsüz Türkiye'nin getirdiği huzurun bereketiyle 2026 yılı itibarıyla 30 bin dekara çıkmıştır. Yine, 2023 yılında organize sanayi ve teknoloji bölgelerinde fabrikalardaki yaklaşık 10 bin istihdam 2026 yılı itibarıyla 18 binin üzerine çıkmıştır. Yine bu artışlarla ilişkili olarak 2023'te 4 bin 500 olan meslek okullarımıza 9. sınıfta kayıt yaptıran öğrenci sayımız 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 9 bine yükselmiştir" dedi.

Samsun'da 12 organize sanayi ve teknoloji bölgesi bulunuyor

Samsun'un yatırım ve üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Vali Tavlı, kentte 7'si faal, 5'inin ise kuruluş, faaliyet ve altyapı işlemleri devam eden toplam 12 organize sanayi ve teknoloji bölgesi bulunduğunu kaydetti. Tavlı, eylül ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön onay alan Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi'nin de bu yatırımlar arasında yer aldığını belirtti.

Organize sanayi ve teknoloji bölgelerinin yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi ve yeni bölgelerin kurulması amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Samsun Valisi Tavlı, bu süreçte milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve meslek kuruluşları başta olmak üzere ilgili paydaşların desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA
TeknolojiEkonomiSamsunGüncelOSBSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da OSB alanı 3 yılda 30 bin dekara, istihdam 18 binin üzerine çıktı - Son Dakika
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