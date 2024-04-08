Samsun\'da Ramazan Bayramı\'na Kısa Süre Kala Çarşı Pazar Bayram Havasında

Samsun'da Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala çarşı pazar adeta bayram etti.
Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba Günü başlayacak. Bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, alışveriş yerlerine akın etti. Vatandaşlar AVM'lerin yanı sıra İstiklal, Mecidiye ve Fatih Sultan Mehmet Caddelerinde yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşlar en çok giysi satan dükkanlara ilgi gösterirken, şeker ve tatlı satan esnaf da kalabalıktan nasibini aldı. Kuyumcular ve ATM önlerindeki hareketlilik göze çarparken, 9 günlük bayram tatili olması sebebiyle parklar ve eğlence merkezleri de çocuklarla dolup taştı. - SAMSUN
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümir Uysal, ATSO Başkanı Ali Bahar, ATB Başkanı Ali Çandır, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı. Mesajlarda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma vurgusu yapıldı ve bayramın huzur, mutluluk, sağlık ve barış dolu güzel günler getirmesi temenni edildi.
MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, MÜSİAD ailesi olarak tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Aykaç, bayramların insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren ilahi bir armağan olduğunu belirtti ve çocuklara örnek bir bayram yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Aykaç, Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, son 21 yılda Erzurum'a 25 milyar 619 milyon lira değerinde 388 tesis inşa ettiğini açıkladı. DSİ, su yapıları inşa ederek vatandaşların hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getirirken, taşkın koruma tesisleri ile de can ve mal kayıplarını önlemek için mücadele ediyor. Erzurum'da sulama tesisleri, barajlar ve taşkın koruma tesisleri inşa eden DSİ, hizmetlerine devam edecek.
Osmaniye'de dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, tarlalardaki buğdaylar zarar gördü.
Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na 2 gün kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonyaya ilgi gösterdi. Çarşı esnafı, yoğunluğun bayram boyunca devam edeceğini belirtti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ramazan Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte berber ve kuaför salonlarında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Bayram arifesinde temiz ve bakımlı görünmek isteyen vatandaşlar, randevu alarak bu yoğunluğun daha kolay yönetilebileceğine dikkat çekti.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılarda fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, tatlı, çikolata ve şekerleme üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi. Ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi. Ayrıca et ürünü satışı yapan iş yerleri ve lokantalar da denetlendi. Kırklareli ve Tekirdağ'da da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.
Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası, Ramazan Bayramı'nın ilk 3 gününde hizmet verecek olan ekmek fırınlarının tam listesini paylaştı. Bayramın birinci günü 12 fırın, ikinci günü 16 fırın ve üçüncü günü 24 fırın halka hizmet verecek.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede 2013'ten bu yana yürürlükte olan Altın Vize uygulamasının kaldırılacağını duyurdu. Altın Vize, yabancılara ev satın alma veya yatırım yapma karşılığında geçici veya kalıcı oturma izni veriyordu. Hükümet, konut fiyatlarını kontrol altına almayı hedeflerken, yeni kararın kapsamı ve yürürlüğe geçme tarihi henüz açıklanmadı.
Amasya'da Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala tatlıcılar da tatlı telaşı yaşamaya başladı. Tatlıcılar, misafirlere ikramlıkların başında gelen baklavaları hazırlayarak müşterilerini beklemeye başladı. Tatlı fiyatları ise kilogramı 250 lira ile 580 lira arasında değişiyor.
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