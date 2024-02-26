Samsun'da Ramazan pide fiyatları belirlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Ramazan pide fiyatları belirlenecek

Samsun\'da Ramazan pide fiyatları belirlenecek

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ramazan'a birkaç gün kala pide fiyatlarını açıklayacaklarını belirtti. Geçen yılki fiyatlara göre, sade Ramazan pidesi 10 TL, yumurtalı pide 12 TL ve yumurtalı-susamlı pide 12,5 TL olarak satışa sunulmuştu.

26.02.2024 16:26
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Samsun'da pide fiyatları Ramazan'a birkaç gün kala belli olacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Buna göre İstanbul ve Ankara'da 250 gram Ramazan pidesi 15 TL'den satışa sunulacak.

"7 veya 8 Mart'ta belli olacak"

Samsun'da ise pide fiyatları Ramazan'a birkaç gün kala açıklanacak. Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak Ramazan ayına sayılı günler kala henüz pide fiyatlarını belirlemediklerini, 7 veya 8 Mart'ta pide fiyat tarifesini kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

2023 fiyatları

Samsun'da geçen yıl 320 gram sade Ramazan pidesi 10 TL'den, yumurtalı pide 12 TL'den, yumurtalı-susamlı pide de 12,5 TL'den satılmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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