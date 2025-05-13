SAMSUN\'da SAMAIR Havalimanı Ulaşım Hizmeti 184 Bin Yolcu Taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen SAMAIR hizmeti, vatandaşlara şehir merkezi ve ilçelerden Samsun- Çarşamba Havalimanı'na güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaya devam ediyor. Hizmete başladığı 1 Haziran 2024 tarihinden bu yana geçen 11 aylık süreçte 184 bin 451 yolcu taşıyan SAMAIR, sunduğu hizmetle vatandaşların takdirini kazandı.

4 hat, 11 araç, konforlu yolculuk

Büyükşehir Belediyesi iştiraki SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilen SAMAIR, 11 araç ile 4 farklı hat üzerinden hizmet veriyor. Atakum, Terme, Çarşamba, Bafra ve Yakakent gibi ilçeleri havalimanına bağlayan güzergahlarda faaliyet gösteren SAMAIR, kaliteli ve dakik ulaşım hizmetiyle beğeni topluyor.

Başkan Doğan: "Kentimiz her şeyin en iyisini hak ediyor"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kentimizde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet ağımızı genişletiyoruz. SAMAIR ile havalimanına ulaşımda büyük bir eksikliği giderdik. Bu süreçte vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler almak bizleri memnun ediyor. Samsun'umuzun daha da ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAMAIR hatları şu şekilde:

H1: Atakum (OMÜ Rektörlük)-Çarşamba Havalimanı

H2: TTTM/ 100. Yıl Bulvarı-Çarşamba Havalimanı

H3: Yakakent-Alaçam-Bafra-Atakum-Cağaloğlu Bulvarı-Çarşamba Havalimanı

H4: Terme-Çarşamba-Çarşamba Havalimanı - SAMSUN