Samsun’da odak sektörlerin nitelikli iş gücü kapasitesi güçlendiriliyor - Son Dakika
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Samsun’da odak sektörlerin nitelikli iş gücü kapasitesi güçlendiriliyor

Samsun’da odak sektörlerin nitelikli iş gücü kapasitesi güçlendiriliyor
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Samsun'da sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik iş gücünü geliştirmek amacıyla OKA ile Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Eğitimlerle firmaların odak sektörlere entegrasyonu desteklenecek.

Samsun'da sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik iş gücünün geliştirilmesi ve firmaların yüksek katma değerli sektörlere entegrasyonunun desteklenmesi amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında "Samsun İli Odak Sektörlerde İşgücü Kapasitesini Geliştirme Protokolü" imzalandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın da katıldığı törende protokol, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imza altına alındı. Protokol kapsamında, Samsun'da faaliyet gösteren firmaların başta motorlu taşıt aksam ve parçaları üretimi, metal işleme, savunma ve medikal sanayi olmak üzere odak sektörlere entegrasyonunun desteklenmesi hedefleniyor. Çalışmayla teknik personelin bilgi, beceri ve uygulama kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

OKA'nın 2026 Yılı Çalışma Programı kapsamında yürütülen Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı altında gerçekleştirilecek çalışma, "TR83 Odak Sektörlerde Teknik Personel İstihdamını Kolaylaştırma Programı – TR83'te Geleceği Üretenler" faaliyeti çerçevesinde hayata geçirilecek.

Program kapsamında üretim teknolojileri ve tasarım alanlarında kapsamlı eğitimler düzenlenecek. Eğitimlerde SolidWorks ile tasarım ve modelleme, SolidCAM ile imalat hazırlığı, uygulamalı CNC freze ve torna, fiber lazer kesim teknolojileri, CNC router uygulamaları ile uçtan uca üretim ve kalite kontrol süreçleri ele alınacak.

Katılımcıların yalnızca teorik bilgi edinmesi değil, tasarımdan üretime ve kalite kontrole kadar imalat sürecinin tamamını uygulamalı olarak deneyimlemesi sağlanacak.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun’da odak sektörlerin nitelikli iş gücü kapasitesi güçlendiriliyor - Son Dakika

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