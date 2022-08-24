Tarım Kredi'de indirim yoğunluğu

Samsun'da Tarım Kredi Kooperatif marketinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Tarım Kredi Kooperatif marketinin açılış saatini bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla indirimli ürünlerden almak için sıraya girdi. Vatandaşların ayçiçek yağı ve toz şekere daha yoğun talep gösterdiği görüldü. Markette görevli kişiler, her kişinin en çok 1 adet sıvı yağ ve 2 adet şeker alması yönünde uyarıda bulundu.

Sıra bekleyen vatandaşlardan Zeki Karaismailoğlu, "Diğer marketlerin uçuk fiyatlarından dolayı sıradayım. Diğer marketler düzgün fiyattan verse bugün biz sırada olmayız. Bugün şeker ve yağ alacağım. Markette şekerin kilosu 24 TL, burada şekerin 2 kilosu 34 TL" dedi. 146 TL'ye 5 litrelik ayçiçek yağı aldığını, yağı kaliteli olduğu için tercih ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Bunu diğer marketlerden alırsam 180 TL'ye alacağım" dedi.

Aydın Karaca ise, "Şeker almaya geldim. Fiyatlar uygun, fakat herkes hakkı kadar alsın. Herkes faydalansın. Kişi şeker alıyor, tekrar dönüyor, şeker alıyor. Bugün fiyatlar çok uygun. Dün 4 TL'ye margarin aldım. Diğer marketlerde 12 TL'ye satılıyor" diye konuştu.

Sıraya giren vatandaşlar istedikleri ürünü alarak marketten ayrıldı. - SAMSUN