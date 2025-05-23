Samsun\'da Tarım Sayımı Toplantısı

2025 yılında Türkiye genelinde yapılacak Genel Tarım Sayımı kapsamında Samsun'da yürütülecek çalışmalar, düzenlenen toplantıda ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda 1 Temmuz itibarıyla başlayacak sayım öncesinde Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Samsun'da gerçekleştirilecek tarım sayımı sürecine ilişkin hazırlıklar, veri toplama yöntemleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları masaya yatırıldı.

Genel Tarım Sayımı ile birlikte, tarımsal üretimden tüketiciye kadar uzanan gıda arz zincirinin doğru ve detaylı verilerle analiz edilmesi, sektörün yapısına yönelik güncel bilgilerin elde edilmesi hedefleniyor. TÜİK ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek sayımda, çiftçilerin üretim faaliyetlerinden kullanılan arazi ve hayvan varlığına, üretim tekniklerinden çevresel etkilere kadar çok sayıda veri toplanacak.

Yetkililer, söz konusu çalışmanın gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım politikaları ve kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Sayım sonuçlarının, hem tüketiciler hem de üreticiler açısından daha etkili ve veri temelli politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, TÜİK Samsun Bölge Müdürü Halil Emecen ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam katıldı. - SAMSUN