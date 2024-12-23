Samsun'da Tarım Sigortaları Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Tarım Sigortaları Toplantısı

Samsun\'da Tarım Sigortaları Toplantısı

2024 sezonunda Samsun'da 81.163 poliçe ile 406 bin dekar alan ve 231 bin hayvan sigortalandı.

23.12.2024 11:03
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Samsunda 2024 yılı üretim sezonunda 81 bin 163 adet poliçe karşılığı, 406 bin 238 dekar alan ve 231 bin 356 hayvan sigortalandı.

Tarım sigortaları 2025 yılı uygulamaları bilgilendirme toplantısı Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan konferans salonunda gerçekleştirildi. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri, şube ve ilçe müdürleri, ziraat odası başkanları ve teknik personel katıldığı toplantıda bilgilendirmede bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, sigortanın önemine değindi.

Sigortanın önemine değinen İbrahim Sağlam, "Bitkisel Ürün Sigortaları branşında 2025 yılı üretim sezonunu 4 Kasım'da açıldı. Poliçe düzenletmek isteyen üreticilerimiz, 31 Aralık tarihine kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinden ya da e-Devlet kapısı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırmaları ya da kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir. Üreticilerimizin faaliyetlerini gerçekleştirirken değişen iklim şartlarına uyum sağlamaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve çeşitli riskler sebebiyle meydana gelebilecek zararların telafi edilebilmesinin en etkili yolu tarım sigortasıdır. Bitkisel Ürün Sigortası'nda üreticilerimizin priminin yüzde 50'si, meyvelerde ise don teminatı priminin yüzde 67'ye varan kadar kısmı devlet tarafından karşılanarak, çeşitli indirim ve ödeme kolaylıkları sunulmaktadır" dedi.

"406 bin da ve 231 bin hayvan sigortalandı"

TARSİM uygulaması kapsamında gelecek yıl için üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10 prim indirimine gidildiğini belirten Sağlam, "2025 yılında; sözleşmeli üretimde yüzde 10-15 prim indirimi uygulanacak. Su kısıtı olan ürünlerde ilave yüzde 10 prim indirimi yapılacak. Bu yıl buğday için gelir koruma sigortası tüm illerde uygulanmaya başladı. Gelecek yıl da devlet destekli tarım sigortaları kapsamında yenilikler olacağını düşünüyoruz. Köy bazlı verim sigortası devlet destek oranı yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarıldı. Köy bazlı verimler ortalama yüzde 16 artırıldı. Yağlık ayçiçeği köy bazlı verim sigortası kapsamına alındı. Gelir koruma sigortasında arpa teminat kapsamına alındı. 5. risk kategorisinde olan seralara fırtına teminatı da eklendi. Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında, 20 ay ve üzeri dişi süt sığırlarının sigortasında, gebelikte yavru kaybı teminatı dahil edildi. Devlet prim desteği oranı yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarıldı. Birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazanmış tarımsal amaçlı birlik ve kooperatiflere üye üreticilerimiz için yüzde 5 üyelik indirimi yapıldı. Samsunda 2024 yılı üretim sezonunda 81 bin 163 adet poliçe karşılığı, 406 bin 238 dekor alan, 231 bin 356 hayvan sigortalanmıştır. Tarım Sigortaları Kanunu'nun yayınlanmasından itibaren TARSİM kapsamına giren doğal afetlerden dolayı meydana gelen zarar ve ziyanlarla ilgili olarak 2090 sayılı 'Tabi Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Kanunu' kapsamında herhangi bir yardımdan faydalanamaz. Bu nedenle üreticilerimizin mağdur duruma düşmemeleri için mutlaka her yıl ürünlerini ve hayvanlarını sigorta yaptırmaları menfaatlerinedir. Üreticilerimizi, vakit kaybetmeden TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla devlet destekli tarım sigortalarını yaptırmaya davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sağlam, Doğal Afetler, Sigorta, Ekonomi, Güncel, samsun, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Tarım Sigortaları Toplantısı - Son Dakika

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