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Ekonomi

Samsun'da Tarımsal Üretim Türkiye'de İlk Sıralarda

Samsun\'da Tarımsal Üretim Türkiye\'de İlk Sıralarda

Samsun'da yapılan İl Tarım Projeleri Toplantısı'nda, şehirdeki tarımsal üretim istatistikleri paylaşıldı. Samsun, birçok tarımsal üretim kaleminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.

24.04.2024 22:31  Güncelleme: 22:34
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SAMSUN (İHA) – 74 bin 243 kayıtlı çiftçinin üretim yaptığı Samsun, birçok tarımsal üretim kaleminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.

Samsun'da İl Tarım Projeleri Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, il tarım ve orman müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şube müdürleri, ilçe tarım ve orman müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilikten Samsun'un tarımsal üretim istatistikleri kapsamında yapılan paylaşımda, "Bir tarım kenti olan Samsun'da tarımsal üretimin merkezi olan Bafra, Çarşamba, Vezirköprü ve Ladik Ovaları bu alanda şehrimizin sahip olduğu en önemli değerlerdir. 972 bin 459 ha yüzölçümünün yüzde 39,5'ine tekabül eden 379 bin 850 ha'lık bölümü işlenen tarım alanı olan Samsun'da 74 bin 243 kayıtlı çiftçimiz bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Birçok tarımsal üretimde Samsun ilk sıralarda

Sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Samsun Türkiye'de lahana, karnabahar, fiğ otu ve kenevir üretiminde 1'inci, fındık, çeltik ve brokoli üretiminde 2'nci sırada yer almaktadır. Samsun sahip olduğu 20 bin 9 manda sayısıyla ülke sıralamasında 1'inci, toplam büyükbaş hayvan varlığı bakımından ise 345 bin 548 adet ile 12'inci sıradadır. 629 adet çeşitli boy uzunluklarında ruhsatlı balıkçı teknesinin bulunduğu Samsun'da 58 bin 969 tonu avcılık yoluyla, 13 bin 269 tonu da yetiştiricilik yoluyla olmak üzere toplamda 72 bin238 ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilmiştir. Samsun'da 2023 yılında tarımsal desteklemeler adı altında çiftçilerimize 599 milyon 880 bin 325 TL ödeme yapılmıştır. Samsun'da 2023 yılında devam eden ve uygulanan 29 tarım ve hayvancılık projesine Tarım ve Orman Bakanlığı, DOKAP, Samsun Valiliği YİKOB, Samsun Büyükşehir Belediyesi, OKA ve Bafra, Havza, Vezirköprü Ziraat Odası bütçeli toplam 38 milyon 473 bin 424 TL hibe desteği sağlanmıştır. Samsun'da 2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden 13, DOKAP bütçesinden 11, Samsun Valiliği YİKOB bütçesinden 3, Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 7 ve OKA bütçesinden 1 proje uygulanmış ve devam etmiştir. Samsun'da 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden 13, 2024 ve 2025 yıllarında DOKAP bütçesinden 7 proje uygulanacak olup, 7 projenin daha uygulanması planlanmaktadır." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Tarımsal Üretim Türkiye'de İlk Sıralarda - Son Dakika

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