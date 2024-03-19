Samsun'da Tüketici Hakem Heyetlerine 13 Bin 44 Başvuru Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Tüketici Hakem Heyetlerine 13 Bin 44 Başvuru Yapıldı

Samsun\'da Tüketici Hakem Heyetlerine 13 Bin 44 Başvuru Yapıldı

Samsun'da 2023 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 13 bin 44 başvuru yapıldı. Başvuruların 12 bin 641'i karara bağlanarak sonuçlandırıldı. Bu başvuruların 6 bin 364'ü tüketici lehine sonuçlandı. 1 Ocak ile 18 Mart 2024 tarihleri arasında ise Tüketici Hakem Heyetlerine 2 bin 594 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 3 bin 25'i karara bağlanarak sonuçlandı ve bin 537'si tüketici lehine sonuçlandı.

19.03.2024 18:55  Güncelleme: 18:59
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Samsun'da 2023 Yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 13 bin 44 başvuru oldu. 12 bin 641 başvuru karara bağlanarak sonuçlandırıldı. Başvuruların 6 bin 364'i tüketici lehine sonuçlandırıldı.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve İl Tüketici Hakem Heyeti, 15- 21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Müdür Turpçu ve heyet üyeleri yapılan çalışmalar hakkında Orhan Tavlı'ya bilgi verdi. Samsun Valiliği tarafından paylaşılan bilgiye göre Samsun'da 1'i Ticaret İl Müdürlüğü'nde, 3'ü ilçe kaymakamlıklarında olmak üzere 4 Tüketici Hakem Heyeti bulunuyor. 2023 Yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 13 bin 44 başvuru oldu. 12 bin 641 başvuru karara bağlanarak sonuçlandırıldı. Başvuruların 6 bin 364'i tüketici lehine sonuçlandırıldı. 1 Ocak ile 18 Mart 2024 tarihleri arasında ise Tüketici Hakem Heyetlerine 2 bin 594 başvuru oldu. 3 bin 25 başvuru karara bağlanarak sonuçlandırıldı. Başvuruların bin 537'si tüketici lehine sonuçlandırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

18 Mart, Samsun, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Tüketici Hakem Heyetlerine 13 Bin 44 Başvuru Yapıldı - Son Dakika

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