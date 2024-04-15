Samsun\'da Turizm Sektörü Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen turizm sektörü toplantısında Samsun'un spor, deniz, kültür, tarih, gastronomi ve sağlık turizminden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla yürütülen, yürütülecek çalışmalar görüşüldü.
Turizm Sektörü Toplantısı; Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 16-18 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek olan İkiztepe Sağlık Zirvesi, 8-16 Haziran tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek olan Kültür Yolu Festivali, Samsun'da turizmin çeşitlendirilmesi, Samsun'un spor, deniz, kültür, tarih, gastronomi ve sağlık turizminden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla yürütülen, yürütülecek çalışmalar görüşüldü. Vali Tavlı, ekonomi ve istihdama katkısıyla şehir için vazgeçilmez bir itici güç olarak görülen turizm sektörünün tüm paydaşlarının Turizm Haftası'nı kutlayarak, turizm sezonunun Samsun ve Türkiye için verimli geçmesi temennisiyle, sektörün değerli çalışanlarına ve yatırımcılarına başarılar diledi. - SAMSUN
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Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
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