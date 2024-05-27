Samsun'da Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Samsun\'da Yeni Organize Sanayi Bölgesi\'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Yeni Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kazı ve dolgu çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sanayicilere ve kentin gençlerine daha iyi bir yaşam sunmayı hedeflediklerini söyledi.

27.05.2024 14:29  Güncelleme: 14:32
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy ilçesinde kurulan Yeni Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kazı ve dolgu çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yapılan çalışmalarla sadece sanayicilerimize değil, aynı zamanda kentimizin gençlerine ve gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni OSB'de yaptıkları altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Halit Doğan, "Samsun'umuzu daha ileriye taşımak için çıktığımız hizmet yolculuğumuzda üretimi ve istihdamı artırmak öncelikli hedefimiz. Yeni Organize Sanayi Bölgemizdeki çalışmalar, iş dünyamıza ve şehrimize büyük katkı sağlayacak. Yapılan çalışmalarla sadece sanayicilerimize değil, aynı zamanda kentimizin gençlerine ve gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Sanayi bölgelerinin öneminden bahseden Doğan, "Sanayi bölgeleri, ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da şehrimize değer katmakta. Üretimde, istihdamda şehrimizi daha ileri taşıyacak çalışmalar ile Samsun'umuzun adından daha da çok söz ettiren bir şehir haline getireceğimize inanıyorum. Her zaman özellikle üstünde durmaya dikkat ediyorum, 'bizler önceliği iş, önceliği AŞ' olan insanlarız. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle de bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Samsun'umuzun evladı çalışmak için başka bir şehre gitmek zorunda kalmasın istiyor. Bu kapsamda Yeni Organize Sanayi Bölgemizi de çok değerli buluyorum. İnşallah Samsun'umuzda hayata geçireceğimiz çalışmalarımız ile şehrimizi her alanda daha ileri taşıyacağız" diye konuştu.

Çalışmalar devam ediyor

Çalışmalar kapsamında toplamda 8 bin 470 metre uzunluğundaki yolların, farklı genişliklerdeki (10 metre, 20 metre, 24 metre ve 50 metre) çalışmaları sürdürülüyor. Kazı- dolgu çalışmalarına da devam eden ekipler, 4 bin 500 metre uzunluğunda kazı çalışması gerçekleştirerek kazının yüzde 55'ini tamamladı. Ayrıca, bin 800 metre uzunluğundaki dolgu çalışmaları başlatıldı ve bu çalışmaların fiziki gerçekleşme oranı yüzde 25'e ulaştı. Yeni OSB'de yapılan çalışmalar ve yatırımlar ile birlikte şehrin sanayi ve ekonomik potansiyelinin arttırılması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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