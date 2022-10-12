Samsun haber! Samsun'da 3 yılda 11 binden fazla çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği verildi - Son Dakika
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Samsun haber! Samsun'da 3 yılda 11 binden fazla çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği verildi

12.10.2022 15:07
Samsun haber! Samsun'da 3 yılda 11 binden fazla çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği verildi

Samsun haber: Samsun Büyükşehir Belediyesi, 3 yılda 66 bin 403 dekar alanda üretim yapılması için 11 bin 456 çiftçiye fide, tohum ve fidan desteği verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 3 yılda 66 bin 403 dekar alanda üretim yapılması için 11 bin 456 çiftçiye fide, tohum ve fidan desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un Türkiye'nin en önemli iki ovasına sahip olduğuna işaret edildi.

Tarım ve tarım projelerine destek veren Büyükşehir Belediyesinin üreticinin gelir düzeyinin yükseltilmesi, kadınların ve gençlerin tarımsal alandaki istihdamının artırılmasının yanında, sürdürülebilir tarımsal üretim için desteklerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarımsal kalkınmayı sağlamak için üreticinin yanında olduklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen tarımsal desteklerle de son 3 yılda rekora imza attıklarını aktaran Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yılda 66 bin 403 dekar alanda 11 bin 456 çiftçiye destek olduk. Fasulye tohumu, patates tohumu, yem bitkisi tohumu, ceviz fidanı, çilek fidesi, mavi yemiş fidesi, kivi fidanı dağıtımı yaptık. Üreticimizin her zaman yanındayız. Verdiğimiz desteklerle onların bereketine bereket kattık." ifadesini kullandı.

Demir, üretime destek vermeye devam edeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte çiftçilerimizin daha kolay üretim yapması adına önemli destekler sağladık. Bu destekler, ürün çeşitliliğini çoğaltarak, üretimin artırılmasında önemli rol oynuyor. Bizim bütün coğrafyamız üretim alanı. Biz Büyükşehir olarak Samsun'un üretimine, bereketine katkı yapmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun haber! Samsun'da 3 yılda 11 binden fazla çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haber! Samsun'da 3 yılda 11 binden fazla çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği verildi - Son Dakika
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