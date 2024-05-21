Samsun Esnafı, Hazine Destekli Kredilerdeki Faiz Artışına Tepki Gösterdi

Ekonomi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araya gelen oda başkanları, Hazine destekli esnaf kredisi faizlerinin artmasının kendilerini mağdur ettiğini belirterek, 'ödemeye devam ettikleri kredilerden ilave faiz alınmaması' talebinde bulundu.

Zübeyde Hanım Meydanı'nda toplanan esnaf odaları başkanları, esnaf kredi faizlerine yapılan artışa tepki gösterdi. Odalar adına basın açıklamasını okuyan Şoförler Odası Başkanı Musa Bala, "Hazine destekli esnaf kefalet kredilerimizin taksitlerine yüzde 100 oranında faiz uygulanıyor. Zor zahmet çektiğimiz kredilere karşı yapılmış bu faiz artırımı bizleri çok üzmüş, çok mağdur etmiştir. Zaten zor zamanlar içerisinde çekilmiş kredilere yansıyan bu faiz arttırımı bizleri içinden çıkılmaz bir duruma düşürmüştür. Özellikle pandemi döneminde çekilmiş bu kredilerin o dönemde dükkan açmayan, siftah yapmayan, aracının marşını çevirmeyen esnafımızın borçlarını ödeyebilmek için kullandığı krediler olduğunu unutmayalım" dedi.

173. madde hatırlatıldı

Anayasa'nın 173. maddesini hatırlatan Bala, "Anayasamızın 173. maddesinde, 'Devlet, esnaf ve sanatkarları koruyucu tedbirler alır' ifadeleri yer alıyor. Buna göre, devletimizin, esnaf ve sanatkarımızın sorunlarının çözmesi, onları refaha kavuşturması ve önlerindeki tüm engelleri kaldırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Esnafların ödediği kredilerde zorluklar yaşadığını söyleyen Bala, devlet yetkililerine çağrıda bulunarak, "Son çıkış olarak gördüğümüz bu yolda esnaf ve sanatkarımızı rahatlatacak ve bizleri memnun edecek kararlar alacak ve içinde bulunduğumuz ivedi sorunları çözeceğine inandığımız, her fırsatta esnaf ve sanatkarımıza ziyaret yapan, çayını içen hal ve hatırını soran tek çözüm kapımız olduğunu bildiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ödemeye devam ettiğimiz kredilerden ilave faiz alınmamasını talep ediyoruz. Ayrıca bekleyen diğer sorunlarımızı çözüme kavuşturacağına olan inancımız tamdır. Çağrımızı ve sesimizi, Karadeniz'in incisi Çarşamba'dan iletiyoruz" diye konuştu.

Zübeyde Hanım Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına; Ayakkabıcılar Odası Başkanı Osman Aydın, Bakkallar Odası Başkanı Cihan Kaya, Bakırcılar Odası Başkanı İsmail Çelik, Berberler Odası Başkanı Ümit Taşan, Demirciler Odası Başkanı Kerim Çakır, Fırıncılar Odası Başkanı Esat Akkaya, Kahveciler Odası Başkanı Erdal Çalışkan, Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Gümüş, Madeni Sanatkarlar odası Başkanı Mustafa Dündar, Marangozlar Odası Başkanı Kerim Dikkol ve Terziler Odası Başkanı Enver Yılmaz katıldı. - SAMSUN