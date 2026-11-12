Samsun fırıncıları zarar ediyor, yılbaşında ekmeğe zam talebi gelebilir - Son Dakika
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Samsun fırıncıları zarar ediyor, yılbaşında ekmeğe zam talebi gelebilir

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Samsun fırıncıları zarar ediyor, yılbaşında ekmeğe zam talebi gelebilir
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Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, un, odun ve maya maliyetleri artmasına rağmen ekmeğin 17,5 TL'den satıldığını, fırıncı esnafının zarar ettiğini söyledi. Yiğit, henüz zam talebi olmadığını, yılbaşında maliyet hesabı yaparak talepte bulunabileceklerini belirtti.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, artan un, odun ve maya maliyetleri nedeniyle fırıncı esnafının zarar ettiğini belirterek yılbaşında ekmeğe zam talebinde bulunabileceklerini açıkladı.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, artan üretim maliyetleri nedeniyle fırıncı esnafının zarar ettiğini belirterek ekmek fiyatlarına zam talebinde bulunabileceklerini söyledi. Yiğit, yılbaşında asgari ücrete yapılması beklenen artışın ardından maliyet hesabı yaparak fiyat talebini gündeme getireceklerini ifade etti.

"Maliyetler arttı, ekmek fiyatı aynı kaldı"

Un, odun ve maya fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, "Biz zam fiyatını bundan 3-4 ay önce aldık. O zaman unun fiyatı 930 TL'ydi, şu anda 1450 TL oldu. Odun 5 bin TL'den 7 bin TL'ye çıktı, maya 950 TL'den 1450 TL'ye çıktı ama biz hala ekmeğimizi 17,5 TL'den satmaya çalışıyoruz. Giderlerimizi karşılamamız mümkün değil. Esnaf tamamen kendi sermayesi ile dönüyor. Sermayesi olmayan esnafın un almaya parası dahi yok. Yani kısacası fırıncı esnafımız zarar ediyor" dedi.

"Yılbaşında zam talebi gündeme gelebilir"

Henüz zam talebinde bulunmadıklarını ancak yılbaşına doğru maliyet hesabı yapacaklarını belirten Yiğit, "Bizim zam talebimiz henüz olmadı ama mutlaka yılbaşında asgari ücret de artacağına göre, çünkü maliyetler de yerinde durmuyor, büyük bir olasılıkla 11. ayın sonuna doğru ya da 12. ayın 1'inde bir talepte bulunacağız. Şu anda tam olarak maliyetleri hesaplamadık. O gün bu maliyet hesabını yapacağız ve maliyetler ne kadar oluyorsa esnafımızı kara sokacak bir şekilde zam talebinde bulunacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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