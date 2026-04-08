Samsun Gıda OSB'den 200 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
Samsun Gıda OSB'den 200 Milyon Dolar İhracat

Samsun Gıda OSB\'den 200 Milyon Dolar İhracat
08.04.2026 11:55
Samsun Gıda OSB, 2022'de 110 ülkeye 200 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi, istihdam 1400 kişiye ulaştı.

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firmalar, geçen yıl yaklaşık 110 ülkeye 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Tekkeköy ilçesinde bulunan Samsun Gıda OSB'deki firmalar un, entegre yem, deniz ürünleri, sebze ve fındık işleme, makarna, kurabiye ve unlu mamuller, et ve süt ürünleri, helva, lokum, bitkisel gıda takviyesi ile gıda ambalajı sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Toplam 33 sanayi parselinin bulunduğu bölgede 21 parselde aktif üretim sürerken, 10 parselde ise inşaat çalışmaları devam ediyor.

OSB'de faaliyet gösteren 26 firma, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında yaklaşık 110 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Samsun Gıda OSB Müdürü Serhat Semizoğlu, AA muhabirine, organize sanayi bölgesinin 2007 yılında kurulduğunu, 2019 yılında gerçekleştirilen büyümenin ardından yatırımların hız kazandığını söyledi.

Bölgenin 67 hektarlık alanda faaliyet gösterdiğini belirten Semizoğlu, üretim çeşitliliğinin ihracat kapasitesini doğrudan artırdığını vurguladı.

Organize sanayi bölgesinde gıda üzerine üretim yapan çeşitli alt sektörde firmalar bulunduğunu anlatan Semizoğlu, "Samsun Gıda OSB'de yaklaşık 1400 kişiye istihdam sağlanıyor. Geçen yılın verilerine göre yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Firmalarımız yaklaşık 110 ülkeye ihracat yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Semizoğlu, üretim çeşitliliğinin küresel pazarlara erişimi güçlendirdiğine işaret ederek, "Gıda odaklı üretim yapısı hem istihdamımızı artırmakta hem de tarıma dayalı sanayinin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu üretim çeşitliliği sayesinde OSB'miz hem ulusal hem de uluslararası pazarlara hitap etmektedir." diye konuştu.

Organize sanayi bölgesinin lojistik avantajlarına dikkati çeken Semizoğlu, "Uluslararası havalimanına 5 dakika mesafedeyiz. Limanımız yine 5 dakika mesafede. Kara yolu kenarında bulunmamız bize büyük avantaj sağlamaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun Gıda OSB'den 200 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika

Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
