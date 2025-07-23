Samsun Güneş Enerji Santrali Tam Kapasiteyle Üretime Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Güneş Enerji Santrali Tam Kapasiteyle Üretime Geçti

Samsun Güneş Enerji Santrali Tam Kapasiteyle Üretime Geçti
23.07.2025 15:11  Güncelleme: 15:18
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali ile temmuz ayında 45 megavat enerji üretim kapasitesine ulaştı. Bu başarı, sürdürülebilir enerji hedeflerine önemli bir katkı sağlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği çevreci projelerden biri olan Güneş Enerji Santrali (GES), temmuz ayında tam kapasiteyle üretim yaparak büyük bir başarıya imza attı. Temmuz ayı itibarıyla saatlik 45 megavat enerji üretim kapasitesine ulaşarak belediyenin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen güneş enerji santrali, temmuz ayı itibarıyla saatlik 45 megavat enerji üretim kapasitesine ulaşarak belediyenin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye geldi. Bu gelişme sadece enerji ihtiyacının sürdürülebilir kaynaklarla karşılanması açısından değil, aynı zamanda Türkiye genelinde çevreci belediyeciliğin yaygınlaştırılması adına da örnek teşkil ediyor.

Haziran ayında toplam 11 milyon 311 bin 174 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştiren Samsun GES'in temmuz ayında bu rakamı ikiye katlaması bekleniyor. Tesisin kurulumundan bu yana gerçekleştirilen 35.350 ton CO2 emisyonu Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin doğa dostu enerji politikalarını kararlılıkla sürdürdüğünü de bir kez daha ortaya koyuyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veren Belediye, doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir şehir bırakma hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Enerji, samsun, Çevre, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Güneş Enerji Santrali Tam Kapasiteyle Üretime Geçti - Son Dakika

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