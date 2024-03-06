Samsun Havza OSB, 117 Bin Fidanla Yeşil Bir Görünüme Kavuşacak

Samsun'un Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB), dikilecek 117 bin fidanla "yeşil OSB" olacak.
Havza OSB, çevre dostu ve yeşil bir sanayi bölgesi olma yolunda hızla ilerliyor. Yeşil OSB çalışması kapsamında Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, Samsun Fidanlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ocak ayında başlatılan yeşillendirme çalışmaları kapsamında temin edilen 55 bin fidana ilave olarak, 62 bin adet fidan daha tedarik edildi. Toplamda 117 bin fidanın dikimiyle Havza OSB'nin, doğayla uyumlu ve yeşil bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Fidan dikimi çalışmalarının 21 Mart Ormancılık Günü etkinlikleri ile başlaması planlanırken, OSB alanının daha da güzelleştirilmesi için çeşitli çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, "Havza'nın kalkınmasında en önemli rolü üstlenen Havza OSB'nin büyümesinin yanında güzelleşmesi amacıyla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilen Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin daha yeşil ve doğal bir görüntüye sahip olması amacıyla Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın da katılımları ile Samsun Fidanlık Müdürlüğüne ziyarette bulunduk. Toplamda 117 bin fidanın dikimiyle Havza OSB'nin, doğayla uyumlu ve yeşil bir görünüme kavuşması hedefliyoruz. Bizlere verdikleri destekten ötürü Samsun Fidanlık Müdürlüğüne teşekkür ederiz" dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Coğrafi konumu ve ulaşımda noktasında lojistik imkanları içinde barındıran Havza Organize Sanayi Bölgemizin, doğa ve yeşille iç içe olması amacıyla Havza Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve OSB Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Samsun Fidanlık Müdürlüğünün de katkıları ile fidan teminini gerçekleştirdik. Havza OSB Yeşil OSB hedefine doğru hızla ilerliyor" diye konuştu.
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise "21 Mart günü tüm dünyada ve Türkiye'de ormanların önemine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Dünya Ormancılık Günü olarak kutlanır. Temin edilen fidanlar 21 Mart etkinlikleri kapsamında geniş bir katılımla Havza OSB'de toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Samsun Fidan Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN
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