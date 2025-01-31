Samsun İŞKUR 2024'te 25 bin 712 kişiyi işe yerleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun İŞKUR 2024'te 25 bin 712 kişiyi işe yerleştirdi

Samsun İŞKUR 2024\'te 25 bin 712 kişiyi işe yerleştirdi

Samsun İŞKUR, 2024'te 58 bin 674 kişiyle görüşerek 25 bin 712 kişiyi işe yerleştirdi.

31.01.2025 11:02
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Samsun'da İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü 2024 yılında 58 bin 674 kişiyle bireysel görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde sonucunda 25 bin 712 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Türkiye'de en çok program açan 2. il Samsun oldu.

Samsun İŞKUR İl Müdürlüğünce yürütülen İş ve Meslek Danışmanlığı faaliyeti öğrencilerin meslek seçimlerine, İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların iş bulmalarına, mesleki uyum problemlerini gidermelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine, mesleklerini, işlerini değiştirmelerine destek oluyor. İşverenlerin ise mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmeleri sağlanıyor ve eleman temini gibi işgücü piyasasına ilişkin konularda talepleri karşılanıyor.

İşe yerleştirilenlerin 11 bini kadın, 14 bini erkek

İŞKUR İl Müdürlüğü 2024 yılında 58 bin 674 kişiyle bireysel görüşme gerçekleştirdi. 25 bin 712 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. İşe yerleştirilmesine aracılık edilen 25 bin 712 kişinin 11 bin 92'si kadınlardan, 14 bin 620'si ise erkekler oluştu. En çok beden işçisi, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işlerinde istihdam sağlandı.

Türkiye'de en çok program açan 2. il Samsun

İŞKUR İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İş ve Meslek Danışmanlığı faaliyetleri çerçevesinde müdürlük 2024 yılında 23 bin 12 işyeri ziyareti gerçekleştirdi. İşverenlerin ihtiyaç ve talepleri alınarak, teşvik ve desteklerden haberdar edilmesi sağlandı. İl Müdürlüğü Aktif İşgücü Programları çerçevesinde 2024 yılında 602 İşbaşı Eğitim Programı açılarak 2 bin 32 katılımcı bu programlardan yararlandırıldı. Yine 60 kursiyerin katılımıyla 4 adet Mesleki Eğitim Kursu açıldı. İl Müdürlüğü, açılan program sayısı bakımından Türkiye'de en çok program açan 2. ili oldu.

TYP ve iş gücü uyum programları ile istihdam sağlandı

2024 yılında İl Müdürlüğünce açılmış olan Toplum Yararına Programlardan (TYP) bin 635 kişi, İşgücü Uyum Programlarından ise 2 bin 471 kişi faydalandı. İş Kulübü ve Meslek Danışmanlığı faaliyetleri çerçevesinde 2024 yılında 757 farklı grupta 30 bin 966 kişiye iş arama becerileri, meslek seçiminin önemi, geleceğin meslekleri, CV hazırlama ve mülakat teknikleri ile ilgili grup görüşmeleri düzenlenerek gençlerin ve dezavantajlı durumda olan kişilerin iş arama süreçleri ile bilgilendirilmesi sağlandı.

İŞKUR Genel Müdürlüğü sene başında il müdürlüklerine verilen hedeflerden "Meslek Danışmanlığı" kategorisinde Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü Türkiye sırlamasında 3. oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Finans, samsun, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun İŞKUR 2024'te 25 bin 712 kişiyi işe yerleştirdi - Son Dakika

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